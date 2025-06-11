Врач рассказала, в каких продуктах скрывается сахар

Некоторые продукты на первый взгляд кажутся безопасными, но на самом деле могут нанести вред здоровью из-за высокого содержания добавленного сахара. Об этом рассказала эндокринолог Юлия Вараева.

По словам специалиста, значительное количество сахара содержится в покупных салатных соусах и консервированных изделиях. Как отметила врач, сахар в таких продуктах, наряду с солью, выполняет роль консерванта.

Также в список «сахарных бомб» Вараева включила каши быстрого приготовления, снеки, фастфуд, булочки для бургеров, ореховые пасты и сладкие напитки. Последние эксперт посоветовала заменить обычной водой. Кроме того, эндокринолог рекомендовала внимательно изучать состав продуктов на этикетках, чтобы избежать скрытых источников сахара.