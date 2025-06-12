8 распространенных ошибок, которых следует избегать для получения максимальной пользы от кофе

Одной из распространенных ошибок, которые люди совершают, употребляя кофе, является недостаточное количество воды в течение дня и употребление его слишком горячим.

Несмотря на то, что кофе является неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей, существуют распространенные ошибки, которые могут повлиять на ваше здоровье и благополучие. По словам диетолога Видхи Чавлы, основателя индийской диетической клиники Fisico, важно следить за тем, как вы пьете кофе, чтобы получить максимальную отдачу от него без ущерба для своего здоровья.

Вот несколько кофейных ошибок, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье.

Чрезмерное употребление кофе

Эксперты рекомендуют ограничить потребление кофе не более чем тремя чашками в день. Чрезмерное употребление напитка может привести к бессоннице, высокому кровяному давлению и проблемам с сердцем.

Недостаток воды

Кофе является мочегонным средством, что означает, что он может привести к учащенному мочеиспусканию и возможному обезвоживанию организма. Важно сбалансировать потребление кофе с достаточным количеством воды в течение дня, чтобы избежать проблем, связанных с обезвоживанием, таких как усталость, головные боли и снижение когнитивных функций.

Некачественные зерна

Качество кофейных зерен существенно влияет как на вкус, так и на пользу для здоровья. Использование старых или некачественных зерен может привести к тому, что напиток получится невкусным и снизит полезные свойства кофе. Всегда выбирайте свежую, высококачественную продукцию, чтобы получить наилучший вкус и пользу.

Жирные сливки

Хотя взбитые сливки могут придать вашему кофе приятный вкус, они добавляют ненужные калории и со временем могут способствовать увеличению веса. Это также может повысить уровень холестерина в крови и риск сердечных заболеваний. В качестве более здоровой альтернативы пейте кофе без дополнительных добавок.

Избыток сахара

Чрезмерное потребление сахара в кофе может привести к накоплению жира, что способствует развитию таких заболеваний, как жировая дистрофия печени, диабет и болезни сердца.

Слишком горячий кофе

Употребление обжигающего кофе может нанести вред вашему пищеводу и увеличить риск развития рака пищевода. Чтобы снизить этот риск, дайте кофе немного остыть перед употреблением, убедившись, что он имеет безопасную температуру.

Кофе перед сном

Хотя кофе помогает сохранять бодрость в течение дня, лучше не пить его слишком близко ко сну. Кофеин может нарушить ваш сон, вызвать головную боль и вызвать беспокойство или перепады настроения. Старайтесь выпивать последнюю чашку по крайней мере за шесть часов до того, как вы планируете лечь спать, чтобы предотвратить нарушения сна.

Кофе натощак

Употребление кофе натощак может повысить уровень кислотности в желудке, что приводит к дискомфорту при пищеварении, кислотному рефлюксу и другим желудочно-кишечным проблемам. Рекомендуется слегка перекусить или позавтракать перед употреблением кофе, чтобы защитить свой желудок.