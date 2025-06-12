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Горячие штучки: 10 самых острых блюд в мире 0 514

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Горячие штучки: 10 самых острых блюд в мире

Любители острого, приготовьтесь — эта подборка специально для вас. Если вы решитесь проверить свои рецепторы на прочность, попробуйте одно из этих самых острых в мире блюд.

В нашей подборке — блюда из кухонь разных уголков планеты.

Пикантные соусы, острые приправы и жгучие сорта перцев — остринки этим блюдам добавляют самые разные продукты. Кроме того, удивительным их вкус делают уникальные рецепты, проверенные годами.

Хуанкайна папас

Страна происхождения рецепта: Перу

Картошку, как оказалось, и в Перу. Там это блюдо подают вареным, добавляя к нему густой соус и отварные яйца. Подлива считается обязательным компонентом блюда — именно она добавляет ему ту самую остринку. Несмотря на то, что по внешнему виду она напоминает сырный соус, готовят ее вовсе не из сыра, а из перцев Aji Amarillo, жгучесть которых — 50 000 единиц по шкале Сковилла.

Кимчи тиге

Страна происхождения рецепта: Корея

В Корее множество блюд знамениты своим острым вкусом, ведь в этой стране острый чили привыкли добавлять чуть ли не во всю еду! Закуску кимчи, например, любят многие люди по всему миру. Самая острая ее вариация — снек кимчи тиге, для приготовления которого используется большое количество красного перца.

Доро ват

Страна происхождения рецепта: Эфиопия

Знаменитое в Эфиопии блюдо дорото ват входит в список самой острой пищи в мире. Для его приготовления в куриное рагу добавляют пикантную смесь специй, которая называется бербере. Она состоит из целого ряда острых ингредиентов, таких как чили, кардамон, имбирь и чеснок.

Несмотря на весьма специфичный вкус, без этого блюда не обходится ни один праздничный стол в стране.

Пхаал

Страна происхождения рецепта: Индия

Про острые блюда индийской кухни наверняка слышал каждый. Жители этой страны добавляют большое количество специй в самые разные блюда. Самое острое из них, как правило, — карри. Самая острая вариация карри — пхаал, соус, который готовится сразу из десяти видов чили. Один из таких перцев — Bhut Jolokia острота которго оценивается в 500 000 по шкале Сковилла.

Сычуаньский горячий горшок

Страна происхождения рецепта: Китай

И снова блюдо азиатской кухни, на этот раз китайской. Несмотря на то, что многая еда в этой стране весьма острая, есть блюдо, отведать которое решится далеко не каждый ее житель. Речь о сыучаньском горячем горшке, очень остром бульоне, который готовится с добавлением большого количества чили.

Курица джерк

Страна происхождения рецепта: Ямайка

Такая курица готовится с добавлением крайне острого соуса под названием джерк. В основе этой подливы красный перец Scotch Bonnet, жгучесть которого весьма внушительная — 350 000 единиц по шкале Сковилла.

Каенг тай пла

Страна происхождения рецепта: Таиланд

Многие отечественные туристы, приезжая в Таиланд, удивляются, что отведенные ими блюда недостаточно остры. Все дело в том, что приезжим в этой стране как правило предлагают «деликатные» адаптированные версии блюд. Местные же жители едят очень острую пищу. Одно из таких блюд — каенг тай пла, вариант тайского карри, в основе которого — ферментированный рыбный соус.

Крылышки в жгучем маринаде

Страна происхождения рецепта: США

И хотя национальная кухня Соединенных Штатов не такая уж и острая, особенные блюда в ней все же есть. Так, некоторые рестораны предлагают любителям остринки разные экспериментальные блюда, например, крылышки в жгучем маринаде. Соус, который добавляют к этому блюду, имеет жгучесть в 1 000 000 единиц по шкале Сковилла.

Отак-отак

Страна происхождения рецепта: Малайзия

Отак-отак — интересное и очень острое блюдо, которое представляет собой рыбные батончики, запеченные в листьях банана. Можно сказать, что они напоминают хорошо известные нам голубцы, вот только пикантность малайзийского блюда в разы внушительнее.

Грио

Страна происхождения рецепта: Гаити

Грио — очень острое блюдо родом с Гаити. Его готовят из свиной лопатки, замаринованной в цитрусовом соке. После обжарки к мясу добавляют очень острый соус под названием ти-малис. Производится от из распространенного на Карибах сорта красного перца Scotch Bonnet.

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