Как сохранить молодость: врач-диетолог назвал продукт, который точно поможет

Правильное питание — не зря залог здоровой и долгой жизни. Но какие именно продукты лучше всего включать в свой рацион, чтобы сохранить молодость?

По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, сохранить молодость может помочь шпинат.

Его листья богаты кальцием и витамином С, который усиливает синтез коллагена в организме и делает кожные покровы более эластичными.

Также в зелени содержится большое количество витамина А, который положительно влияет на состояние кожи.