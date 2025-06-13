Как приготовить «битый редис»

Очень вкусная закуска к шашлыку и грилю.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Редис 300 г Зелень 4 веточка(и) Чеснок 2 зубчик(а) Уксус рисовый 1 ст.л. Соус соевый 2 ст.л. Сахар тростниковый 0.5 ч.л. Кунжут 0.5 ч.л. Чили хлопья 0.5 ч.л. Масло растительное рафинированное 1 ст.л. Соль по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Редис положите в плотный полиэтиленовый пакет и отбейте кулинарным молотком так, чтобы он потрескался, но не раскололся.

Шаг 2

Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарубите.

Шаг 3

В банке с герметичной крышкой хорошо смешайте чеснок, зелень, перец чили, сахар, кунжут, уксус, соевый соус, растительное масло, черный перец и соль по вкусу.

Шаг 4

Положите в банку редис, закройте крышкой и энергично потрясите.

Шаг 5

Уберите банку с редисом в холодильник минимум на 1 ч. Подавайте как закуску к шашлыку и грилю.