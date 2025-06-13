Как приготовить «битый редис»

Очень вкусная закуска к шашлыку и грилю.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ
Редис 300 г Зелень 4 веточка(и) Чеснок 2 зубчик(а) Уксус рисовый 1 ст.л. Соус соевый 2 ст.л. Сахар тростниковый 0.5 ч.л. Кунжут 0.5 ч.л. Чили хлопья 0.5 ч.л. Масло растительное рафинированное 1 ст.л. Соль по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Редис положите в плотный полиэтиленовый пакет и отбейте кулинарным молотком так, чтобы он потрескался, но не раскололся.
Шаг 2
Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарубите.
Шаг 3
В банке с герметичной крышкой хорошо смешайте чеснок, зелень, перец чили, сахар, кунжут, уксус, соевый соус, растительное масло, черный перец и соль по вкусу.
Шаг 4
Положите в банку редис, закройте крышкой и энергично потрясите.
Шаг 5
Уберите банку с редисом в холодильник минимум на 1 ч. Подавайте как закуску к шашлыку и грилю.
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