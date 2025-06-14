Эндокринолог назвала японскую диету, которая приводит к долголетию

Традиционная японская диета «Вашоку» способствует долголетию и поможет сохранить активность и бодрость. Об этом рассказала нутрициолог и эндокринолог Катя Янг.

По ее словам, основа диеты — растительная пища (80%) и белковая (20%) — преимущественно рыба и морепродукты. Вместо молока японцы предпочитают растительные аналоги, а вместо сыра — тофу, для снижения нагрузки на организм.

«Очень хороший принцип разнообразия, значит, будет получен весь спектр витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых организму. Включение в питание продуктов растительного происхождения — это клетчатка, антоцианы, полифенолы, то, что защищает организм от различных внешних факторов и помогает естественной детоксикации», — сказала эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что в рыбе и морепродуктах содержатся необходимые для сердца омега-3 жирные кислоты. Поэтому диета «Вашоку» поможет поддерживать здоровье сердца и сосудов.