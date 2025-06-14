Сколько мороженого можно съесть в день? В магазине придется взять себя в руки

Лето и мороженое — неразлучный тандем, который радует и детей, и взрослых. Правда, у безобидного на первый взгляд десерта тоже есть мера.

Диетолог София Кованова напомнила, что промышленное мороженое — это продукт с высоким содержанием жиров и сахара. Именно их сочетание при регулярном употреблении неблагоприятно влияет на здоровье, ведет к набору веса и провоцирует скачки глюкозы в крови.

Специалист посоветовала ограничиться 1 порцией мороженого в день — это актуальная норма как для маленьких любителей, так и для взрослых. При этом продукт может быть любым: подойдут настоящий сливочный пломбир, фруктовый лед или ягодный щербет. Главное, избегать в них «лишних» добавок, консервантов, красителей и ароматизаторов.

К домашним холодным десертам рекомендация тоже относится. С точки зрения состава самодельное мороженое, безусловно, будет более полезным. Например, можно заморозить банан и взбить его с ягодами. Для сливочного вкуса к фруктам и ягодам добавляют немного нежирных сливок. А из натурального сока легко приготовить полезный лед без добавленного сахара, заключила эксперт.