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Спагетти с курицей в томатном соусе: очень вкусный рецепт 0 511

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Спагетти с курицей в томатном соусе: очень вкусный рецепт

Спагетти с курицей в томатном соусе вы сможете приготовить всего за полчаса, если, конечно, разумно спланируете процесс. Как это сделать правильно, вы узнаете из рецепта ниже. Готовить соус мы предлагаем на основе куриного филе, хотя вы можете использовать и мякоть бедрышек: с ними блюдо будет чуть более калорийным. Нам же кажется, что нежной грудки вполне достаточно, а лишний жир здесь ни к чему. О недостаточной сочности можно не беспокоиться, так как курица не просто жарится, а еще и тушится с помидорами. Только, пожалуйста, постарайтесь не переварить спагетти: состояние «аль денте» в этом случае идеально, особенно с учетом того, что дальше они будут прогреваться в томатном соусе.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

Спагетти 500 г Томаты консервированные рубленые 400 г Куриное филе 300 г Сыр твердый 150 г Лук репчатый 100 г Чеснок 2 зубчик(а) Масло оливковое 2 ст.л. Петрушка 2 веточка(и) Базилик свежий 2 веточка(и) Соль по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты. Куриное филе нарежьте небольшими полосками, почти соломкой. Репчатый лук нарежьте кубиками. Зубчики чеснока очистите и мелко порубите.

Шаг 2

Одновременно поставьте на огонь широкую кастрюлю с 3–4 л воды. Добавьте 1–2 ч. л. соли. Когда вода закипит, опустите в нее спагетти. Варите на среднем огне около восьми минут.

Шаг 3

Возьмите сотейник с толстым дном и нагрейте в нем масло. Добавьте подготовленные лук и чеснок. Помешивая, жарьте до прозрачности или легкого золотистого цвета.

Шаг 4

Добавьте курицу. Жарьте, часто перемешивая, 5 минут. Кусочки курицы должны просто изменить цвет и стать светлыми (добиваться румяной корочки не стоит).

Шаг 5

Добавьте консервированные томаты. Посолите и поперчите. Тушите на слабом огне 5 минут. Петрушку и базилик мелко нарежьте, предварительно удалив толстые стебли. Добавьте в сотейник. Тушите еще 7-9 минут.

Шаг 6

Откиньте спагетти на дуршлаг. Когда вода стечет, переложите их в сотейник с курицей в томатном соусе. Перемешайте. Прогрейте все вместе в течение пары минут, не более.

Шаг 7

Натрите сыр (лучше на мелкой терке). Разложите спагетти с кусочками курицы в томатном соусе по тарелкам. Посыпьте тертым сыром и сразу же подайте на стол.

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