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На замену чаю и кофе: назван напиток, с которым мозг будет работать на максимум 0 294

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
На замену чаю и кофе: назван напиток, с которым мозг будет работать на максимум

Многие считают этот напиток «детским», хотя взрослым он тоже не помешает, заявила диетолог Антонина Стародубова.

Какао заслуживает места в утреннем — и не только — рационе. Вместо привычных кофе или чая врачи не раз рекомендовали начинать день с чашки горячего натурального какао.

Так, какао содержит мощную, но щадящую комбинацию кофеина и теобромина. Соединения стимулируют нервную систему, повышают работоспособность и улучшают настроение. Главное отличие какао от кофе в том, что первый напиток не вызывает резких скачков давления, а значит, подходит даже людям с гипертонией.

Кроме того, в какао много флавоноидов — растительных антиоксидантов, улучшающих кровообращение в мозге и поддерживающих когнитивную активность. Для тех, кто работает с информацией или учится, это особенно ценно.

Даже это не все. Стародубова добавила, что какао-порошок богат витаминами A, E, PP, группы B, а также калием, магнием, фосфором и железом.

Чтобы напиток действительно приносил пользу, необходимо выбирать качественное какао без добавленного сахара и ароматизаторов.

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