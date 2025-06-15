Вкус и польза. Врач назвала фрукт, который спасет от диабета

Этот сладкий тропический фрукт полезно включать в рацион. Однако важно учитывать ограничения.

Витамины и антиоксиданты

«Манго содержит витамин С — примерно 40 % от суточной нормы, также витамины группы В, различные минеральные вещества, в том числе 12 % от суточной нормы меди. Как и витамин С, она необходима для синтеза гемоглобина, — рассказала врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева. — Есть в манго также антиоксиданты — каротиноиды (их больше в ярко оранжевых плодах), антоцианы, мангиферин. Из каротиноидов, в частности, можно отметить зеоксантин и лютеин (как и в чернике), за счет чего манго поддерживает нашу зрительную функцию. Больше всего полезных веществ содержится в частях фрукта ближе к кожуре».

По словам врача, мангиферин — один из самых мощных известных антиоксидантов, он помогает снижать уровень холестерина и глюкозы крови. Но к сожалению, содержится в основном в несъедобных частях растения — листьях и кожуре. Например, если в мякоти манго, которую мы обычно употребляем, всего 4,5 мг мангиферина на 1 кг веса этого фрукта, то в кожуре — почти 1700 мг. Поэтому мангиферин выделяют и включают в состав пищевых добавок.

Если плод небольшого размера и в нем не так много мякоти, то идеально нарезать его будет сложновато.

Почти лекарство?

Вообще плоды манго, а также кора дерева применяются в лечебных целях на протяжении тысячелетий. Например, в Индии манго имеет большое значение в аюрведической медицине, где используют разные части растения, не только его плоды. В Бангладеше до сих пор принято пеплом сожженных листьев манго посыпать ожоги, а смолу накладывать для лечения трещин и ранок на коже.

Современные исследования сосредоточены на изучении мангиферина в качестве профилактического антидиабетического средства. Например, одно из таких исследований недавно провели ученые в Санкт-Петербурге. Пациентам с метаболическим синдромом давали 250 мг мангиферина два раза в сутки в течение четырех недель. «Исследователи пришли к выводу, что применение мангиферина при метаболическом синдроме ассоциировано с гиполипидемическим, иммуномодулирущим эффектами, а также со снижением уровня инсулинорезистентности. Предполагается, что гипогликемический эффект является результатом влияния мангиферина на ферменты глюкозидазу и сахаразу, которые отвечают за расщепление углеводов в желудочно-кишечном тракте, что приводит к снижению всасывания глюкозы и фруктозы в кишечнике. Отмечу, что такой эффект дает только употребление экстракта из листьев и кожуры, а не мякоти манго», — подчеркивает врач.

Сколько можно есть?

Манго входит в состав здорового рациона. Однако надо учитывать, что в мякоти этого сладкого фрукта содержится 14 г сахаров на 100 г, а иногда и больше. Но при этом в нем достаточно высокое содержание пищевых волокон. «Клетчатка способствует тому, что сахар, который содержится во фрукте, всасывается медленнее, чем, например, из свежевыжатого сока манго, который лишен пищевых волокон», — уточняет диетолог.

Тем не менее врач не советует употреблять манго в большом количестве. Простые сахара, такие как глюкоза, фруктоза, в рационе желательно дозировать. Здоровому человеку будет полезно 200–300 г манго в день. Если есть метаболический синдром (избыточный вес, повышенный уровень глюкозы, гипертония), манго рекомендуется ограничивать.

Кстати, несмотря на сладость, манго прекрасно сочетается с мясом. И во многих странах готовят мясные блюда, птицу с добавлением манго. Из него делают соус или гарнир. «Содержащиеся в мякоти протеолитические ферменты помогают расщеплять белки, а каротиноиды как жирорастворимые витамины лучше усваиваются в присутствии жира из мяса», — отмечает диетолог.