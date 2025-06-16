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После 40 лет женщинам потребуются эти 10 продуктов — выбор эндокринолога 0 574

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
После 40 лет женщинам потребуются эти 10 продуктов — выбор эндокринолога

Диетолог и эндокринолог Сибеле Спинелли рассказала, какие продукты помогут сохранить здоровье, энергию и ясность ума в самый турбулентный период.

После 40 лет женский организм входит в новую фазу — метаболизм замедляется, гормоны начинают работать по-другому, тело меняется. Еда позволит адаптироваться к изменениям без лишних потерь как со стороны здоровья, так и со стороны красоты и стройности.

Врач предложила начать с добавления в рацион жирной рыбы (лосося, тунца, сардин). Морепродукты служат источником омега-3 жирных кислот, защищающих сердце и мозг.

Из животных продуктов пригодятся также натуральный йогурт или кефир (пробиотики для пищеварения и иммунитета) и яйца (белок, витамин D, холин — есть все, что нужно для сохранения мышечной массы).

Основу рациона должны составлять темно-зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и брюссельская капуста. В них много кальция, железа и магния, ключевых элементов для женского организма.

Обязательными дополнениями станут авокадо, богатое полезными жирами для красивой кожи и ровного гормонального фона, цельные злаки, орехи и семечки.

В качестве источников антиоксидантов, без которых невозможно бороться с воспалением и старением, собеседница NSC предложила взять красные ягоды и зеленый чай.

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