Как приготовить фаршированные помидоры на закуску

В одном рецепте сразу два варианта приготовления вкусных помидоров. И это не предел, ведь вы всегда можете экспериментировать с начинкой. Эта закуска подойдет к мясным и рыбным блюдам, будет хорошо смотреться на праздничном столе.
Для приготовления 8 порций нужно:
помидоры — 16 шт.
Для закуски по-гречески:
маленькие свежие огурцы — 2 шт.
зеленый сладкий перец — 1 шт.
консервированные маслины без косточек — 200 г
чеснок — 2 зубчика
орегано — 4 веточки
брынза — 200 г
сок лимона — 2 ст. л.
оливковое масло — 4 ст. л.
соль — по вкусу
Для закуски с креветками:
яблоко — 1 шт.
сок лимона — 2 ст. л.
очищенные креветки — 200 г
стебли сельдерея — 2 шт.
очищенные грецкие орехи — 50 г
майонез — 4 ст. л.
сливки 33% — 2 ст. л.
соль — по вкусу
молотый черный перец — по вкусу
-
Подготовьте помидоры. Вымойте их и обсушите бумажным полотенцем. Чтобы придать им устойчивость, острым ножом срежьте немного мякоти с нижней части плодов.
-
Аккуратно отрежьте у каждого помидора горизонтально верхушку с плодоножкой. Затем чайной ложкой выньте мякоть, стараясь не повредить стенки. Мякоть можно использовать в других блюдах.
-
Посолите помидоры внутри, чтобы выделилась лишняя влага. Оставьте на 10 минут. После этого выложите срезом вниз на бумажное полотенце. Оставьте на 20 минут.
-
Приготовьте начинку для помидоров по-гречески. Огурцы, сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, маслины — кружочками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. С веточек орегано снимите листочки. Брынзу нарежьте кубиками.
-
Смешайте сок лимона с оливковым маслом, посолите и поперчите. Соедините все подготовленные ранее ингредиенты. Влейте заправку и перемешайте. Разложите начинку по помидорам (8 штук).
-
Приготовьте помидоры с креветками. Яблоко очистите и нарежьте кубиками. Перемешайте с лимонным соком. Отварите креветки в течение 5 минут. Сельдерей нарежьте кубиками, измельчите орехи. Смешайте все ингредиенты.
-
Соедините майонез со сливками, посолите и поперчите, заправьте начинку. Разложите ее по оставшимся помидорам.
Полезный совет
Если вы не любите помидоры со шкуркой в закусках, то снимите ее, опустив помидоры на 30 секунд в кипяток, затем подденьте шкурку ножом и удалите ее.
Оставить комментарий