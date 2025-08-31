Как приготовить фаршированные помидоры на закуску

В одном рецепте сразу два варианта приготовления вкусных помидоров. И это не предел, ведь вы всегда можете экспериментировать с начинкой. Эта закуска подойдет к мясным и рыбным блюдам, будет хорошо смотреться на праздничном столе.

Для приготовления 8 порций нужно:

помидоры — 16 шт.

Для закуски по-гречески:

маленькие свежие огурцы — 2 шт. зеленый сладкий перец — 1 шт. консервированные маслины без косточек — 200 г чеснок — 2 зубчика орегано — 4 веточки брынза — 200 г сок лимона — 2 ст. л. оливковое масло — 4 ст. л. соль — по вкусу

Для закуски с креветками:

яблоко — 1 шт. сок лимона — 2 ст. л. очищенные креветки — 200 г стебли сельдерея — 2 шт. очищенные грецкие орехи — 50 г майонез — 4 ст. л. сливки 33% — 2 ст. л. соль — по вкусу молотый черный перец — по вкусу

Подготовьте помидоры. Вымойте их и обсушите бумажным полотенцем. Чтобы придать им устойчивость, острым ножом срежьте немного мякоти с нижней части плодов. Аккуратно отрежьте у каждого помидора горизонтально верхушку с плодоножкой. Затем чайной ложкой выньте мякоть, стараясь не повредить стенки. Мякоть можно использовать в других блюдах. Посолите помидоры внутри, чтобы выделилась лишняя влага. Оставьте на 10 минут. После этого выложите срезом вниз на бумажное полотенце. Оставьте на 20 минут. Приготовьте начинку для помидоров по-гречески. Огурцы, сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, маслины — кружочками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. С веточек орегано снимите листочки. Брынзу нарежьте кубиками. Смешайте сок лимона с оливковым маслом, посолите и поперчите. Соедините все подготовленные ранее ингредиенты. Влейте заправку и перемешайте. Разложите начинку по помидорам (8 штук). Приготовьте помидоры с креветками. Яблоко очистите и нарежьте кубиками. Перемешайте с лимонным соком. Отварите креветки в течение 5 минут. Сельдерей нарежьте кубиками, измельчите орехи. Смешайте все ингредиенты. Соедините майонез со сливками, посолите и поперчите, заправьте начинку. Разложите ее по оставшимся помидорам.

Полезный совет

Если вы не любите помидоры со шкуркой в закусках, то снимите ее, опустив помидоры на 30 секунд в кипяток, затем подденьте шкурку ножом и удалите ее.