Как приготовить фаршированные помидоры на закуску

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Как приготовить фаршированные помидоры на закуску

В одном рецепте сразу два варианта приготовления вкусных помидоров. И это не предел, ведь вы всегда можете экспериментировать с начинкой. Эта закуска подойдет к мясным и рыбным блюдам, будет хорошо смотреться на праздничном столе.

Для приготовления 8 порций нужно:

помидоры — 16 шт.

Для закуски по-гречески:

маленькие свежие огурцы — 2 шт.
зеленый сладкий перец — 1 шт.
консервированные маслины без косточек — 200 г
чеснок — 2 зубчика
орегано — 4 веточки
брынза — 200 г
сок лимона — 2 ст. л.
оливковое масло — 4 ст. л.
соль — по вкусу

Для закуски с креветками:

яблоко — 1 шт.
сок лимона — 2 ст. л.
очищенные креветки — 200 г
стебли сельдерея — 2 шт.
очищенные грецкие орехи — 50 г
майонез — 4 ст. л.
сливки 33% — 2 ст. л.
соль — по вкусу
молотый черный перец — по вкусу

  1. Подготовьте помидоры. Вымойте их и обсушите бумажным полотенцем. Чтобы придать им устойчивость, острым ножом срежьте немного мякоти с нижней части плодов.

  2. Аккуратно отрежьте у каждого помидора горизонтально верхушку с плодоножкой. Затем чайной ложкой выньте мякоть, стараясь не повредить стенки. Мякоть можно использовать в других блюдах.

  3. Посолите помидоры внутри, чтобы выделилась лишняя влага. Оставьте на 10 минут. После этого выложите срезом вниз на бумажное полотенце. Оставьте на 20 минут.

  4. Приготовьте начинку для помидоров по-гречески. Огурцы, сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, маслины — кружочками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. С веточек орегано снимите листочки. Брынзу нарежьте кубиками.

  5. Смешайте сок лимона с оливковым маслом, посолите и поперчите. Соедините все подготовленные ранее ингредиенты. Влейте заправку и перемешайте. Разложите начинку по помидорам (8 штук).

  6. Приготовьте помидоры с креветками. Яблоко очистите и нарежьте кубиками. Перемешайте с лимонным соком. Отварите креветки в течение 5 минут. Сельдерей нарежьте кубиками, измельчите орехи. Смешайте все ингредиенты.

  7. Соедините майонез со сливками, посолите и поперчите, заправьте начинку. Разложите ее по оставшимся помидорам.

Полезный совет

Если вы не любите помидоры со шкуркой в закусках, то снимите ее, опустив помидоры на 30 секунд в кипяток, затем подденьте шкурку ножом и удалите ее.

