Можно ли похудеть на сухариках?

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Можно ли похудеть на сухариках?

Грызу сухарики, хочу похудеть, мне посоветовали их как менее калорийные вместо хлеба. Пока не очень получается. Может, я что-то неправильно делаю?

Отвечает Александр МИЛЛЕР, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

  • Не раз встречался с подобными случаями на практике. Лёгкость и воздушность сухариков обманчива, они очень калорийны. Всем известно, что на хлебе, особенно на белом или сделанном из муки мелкого помола, можно только располнеть.

В нём много углеводов и немало жиров. Эти компоненты способствуют отложению жира под кожей. А теперь представьте, чем сухари отличаются от хлеба. Хлеб, превращаясь в сухари, теряет воду, усыхает, становится жёстче, его объём уменьшается. Но ни мука, ни жиры не испаряются, наоборот, они как бы концентрируются в меньшем объёме продукта. А значит, сухари получаются гораздо калорийнее хлеба. Учитывая, что объём их сравнительно с хлебом невелик, они ко всему прочему ещё плохо создают чувство сытости. Поэтому в их составе многие съедают столько калорий и углеводов, сколько никогда не съели бы в виде хлеба.

#полезно знать
