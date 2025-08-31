Baltijas balss logotype
Не выбрасывайте пустые гороховые стручки — из них получается отменное ризотто

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Не выбрасывайте пустые гороховые стручки — из них получается отменное ризотто

Обычные пустые стручки гороха, которые большинство из нас выбрасывают, можно превратить в яркое, ароматное и очень полезное блюдо.

По словам экспертов The Guardian, в стручках скрыт серьезный потенциал. Во-первых, они по-своему вкусные, а во-вторых, в них много хлорофилла, полезного для иммунитета, клеток, пищеварения и не только.

Стручки предлагается быстро бланшировать в течение 1 минуты, а затем быстро охладить в ледяной воде. Так они сохранят насыщенный цвет и аромат.

После стручки измельчают в блендере — получается густое зеленое пюре, которое станет основой для ризотто. Фишка в том, что стручки вместе с корками пармезана богаты глутаматами — натуральными усилителями вкуса. Именно они придают блюду насыщенный вкус умами, который обычно ассоциируется с мясом или грибами.

Для 4 порций ризотто также понадобятся:

350 г пустых стручков гороха,
100 г шпината или стеблей петрушки,
200 г риса арборио или карнароли,
корка пармезана, немного сыра для подачи,
белое вино или 1 ч. л. винного уксуса,
лук, чеснок, масло, лимон.

Гороховое пюре готовят, как описано выше. Рис обжаривают с луком и чесноком, добавляют вино, а затем жидкость, в которой варились стручки. Ризотто оставляют на медленном огне томиться под крышкой. В финале блюдо энергично перемешивают, чтобы выделился крахмал и получилась кремовая текстура.

Завершают все лимонным соком, маслом и гороховым пюре, а сверху посыпают стружкой пармезана.

Такое ризотто — находка для экономных кулинаров и пример осознанного потребления. А еще это отличный способ разнообразить рацион сезонными продуктами.

#кулинарные рецепты
Оставить комментарий

Видео