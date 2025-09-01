Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Морская, поваренная или калиевая: эксперт подсказала, какую соль выбрать на каждый день 0 502

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Морская, поваренная или калиевая: эксперт подсказала, какую соль выбрать на каждый день

Соль — один из самых популярных продуктов на нашей кухне. Но какая лучше: калиевая, морская, насыщенная йодом, или обычная поваренная?

Нутрициолог Ксения Старченко объяснила, как отделить маркетинг от научных данных при выборе относительно безопасной и даже полезной соли.

Прежде чем делать выбор, нужно понять, что скрывается за каждым видом соли. Так, поваренная добывается из соляных отложений. Чтобы продукт выглядел «чистым» и белым, его подвергают рафинации, удаляют примеси, иногда используют отбеливающие реагенты и добавляют Е-добавки для предотвращения слипания. Вдобавок поваренную соль нередко обогащают йодом синтетического происхождения.

Морская соль образуется при испарении морской воды. В ней, кроме хлорида натрия, есть калий, магний, кальций, йод и другие микроэлементы. Все они — природного происхождения.

«Немаловажно, что морская соль содержит йод натурального происхождения, который более благоприятен для организма, чем синтетический. Что делает морскую соль, действительно, более натуральным и полезным продуктом для организма», — уточнила Старченко.

Калиевая соль — хлорид калия — используется как заменитель хлорида натрия (обычной соли), чтобы снизить общее его поступление минерала в организм. Считается, что это полезно для людей с повышенным давлением или тех, кто следит за балансом электролитов. Однако у такого продукта есть свои «минусы».

«[Калиевая соль] имеет специфический горьковатый привкус, не подойдет людям с заболеваниями почек из-за риска развития гиперкалиемии», — предупредила эксперт.

Полностью заменить обычную соль калиевой нельзя. Натрий необходим для нормальной работы мышц и нервной системы, поэтому его исключение приведет к серьезным сбоям в работе организма.

Лучше использовать в кулинарии морскую или обогащенную йодом поваренную соль. В любом случае придется соблюдать умеренность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасная норма — не более 5 г соли в день, включая ту, что уже есть в готовых продуктах (например, в хлебе, сырах, колбасе).

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 265
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 344
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 201
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 626

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 15
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 21
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 45
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 60
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 53
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 15
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео