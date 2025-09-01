Морская, поваренная или калиевая: эксперт подсказала, какую соль выбрать на каждый день

Соль — один из самых популярных продуктов на нашей кухне. Но какая лучше: калиевая, морская, насыщенная йодом, или обычная поваренная?

Нутрициолог Ксения Старченко объяснила, как отделить маркетинг от научных данных при выборе относительно безопасной и даже полезной соли.

Прежде чем делать выбор, нужно понять, что скрывается за каждым видом соли. Так, поваренная добывается из соляных отложений. Чтобы продукт выглядел «чистым» и белым, его подвергают рафинации, удаляют примеси, иногда используют отбеливающие реагенты и добавляют Е-добавки для предотвращения слипания. Вдобавок поваренную соль нередко обогащают йодом синтетического происхождения.

Морская соль образуется при испарении морской воды. В ней, кроме хлорида натрия, есть калий, магний, кальций, йод и другие микроэлементы. Все они — природного происхождения.

«Немаловажно, что морская соль содержит йод натурального происхождения, который более благоприятен для организма, чем синтетический. Что делает морскую соль, действительно, более натуральным и полезным продуктом для организма», — уточнила Старченко.

Калиевая соль — хлорид калия — используется как заменитель хлорида натрия (обычной соли), чтобы снизить общее его поступление минерала в организм. Считается, что это полезно для людей с повышенным давлением или тех, кто следит за балансом электролитов. Однако у такого продукта есть свои «минусы».

«[Калиевая соль] имеет специфический горьковатый привкус, не подойдет людям с заболеваниями почек из-за риска развития гиперкалиемии», — предупредила эксперт.

Полностью заменить обычную соль калиевой нельзя. Натрий необходим для нормальной работы мышц и нервной системы, поэтому его исключение приведет к серьезным сбоям в работе организма.

Лучше использовать в кулинарии морскую или обогащенную йодом поваренную соль. В любом случае придется соблюдать умеренность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасная норма — не более 5 г соли в день, включая ту, что уже есть в готовых продуктах (например, в хлебе, сырах, колбасе).