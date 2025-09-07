Как яблоки снижают риск онкологии и помогают лёгким

Реабилитолог С. Агапкин порекомендовал включать яблоки в ежедневное меню.

Клетчатка, содержащаяся в этих плодах, снижает вероятность ряда онкологических заболеваний. Помимо очевидного рака кишечника, где клетчатка играет непосредственную роль, уменьшается также риск возникновения рака матки и молочной железы, отметил специалист.

Ранее американские медики в ходе десятилетнего исследования установили, что у бывших курильщиков, регулярно употреблявших яблоки и помидоры, быстрее восстанавливались лёгкие.

Даже у тех, кто никогда не курил, эти плоды оказывали благотворное воздействие на дыхательную систему. Такой эффект связан с высоким содержанием антиоксидантов.