Кардиолог объяснила, почему не стоит пить кофе сразу после сна

По её словам, в момент пробуждения уровень кортизола — гормона стресса — в организме ещё достаточно высок.

Поэтому утренний кофе не даёт выраженного бодрящего эффекта, но может повысить риск раздражения слизистой желудочно-кишечного тракта.

Как пояснила врач, кофе натощак способен спровоцировать боли в верхней части живота, изжогу и со временем увеличить вероятность развития гастрита или язвенной болезни.

Доктор рекомендовала употреблять кофе спустя 1,5–2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин действует эффективнее. Также она посоветовала сочетать напиток с завтраком или лёгким перекусом и не превышать суточную дозу в 400 мг кофеина, чтобы избежать проблем со здоровьем.