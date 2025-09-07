Названы продукты, который улучшают цвет лица и состояние кожи

Привычные нам продукты на самом деле помогают коже оставаться здоровой изнутри и внешне.

Врач-косметолог и дерматолог Екатерина Пащенко напомнила, что питание имеет колоссальное влияние на внешность человека. Она назвала продукты, которые помогают улучшить цвет кожи, сделать ее более упругой и сияющей.

Первая группа рекомендованных продуктов — пищевые источники антиоксидантов нейтрализации свободных радикалов, ускоряющих старение. В антиоксидантную группу включены ягоды (черника, ежевика, малина), листовые овощи (шпинат, руккола) и цветные овощи (морковь, перец, тыква, томаты).

Отдельно выделяют продукты с высоким содержанием витамина С — апельсины, грейпфруты, лимоны, киви, красный и желтый перец, черную смородину. Витамин необходим для синтеза коллагена, что отвечает за упругость кожи.

Также в рационе должны быть продукты, богатые омега-3 кислотами. Полезные жиры уменьшают сухость и воспаление. Лучшие источники омега-3 — это жирная рыба, семена льна и чиа, грецкие орехи.

Помимо витаминов и жирных кислот, коже нужны цинк и селен, ускоряющие ее заживление. Цинк прячется в тыквенных семечках, чечевице, курице, кешью, а селен — в бразильских орехах, грибах и цельнозерновых продуктах.

Для закрепления результатов косметолог посоветовала восстановить микрофлору кишечника пробиотиками и пребиотиками (кефиром, йогуртами, квашеной капустой, бананами) и приучить себя пить не менее 1,5–2 л воды в день.