Салат с грушей и грецкими орехами: идеальное начало дня

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Салат с грушей и грецкими орехами: идеальное начало дня

Начать утро можно вкусно, легко и изящно, приготовив салат с грушей и грецкими орехами. Сразу и проснетесь, и сил прибавится. Потому что салат по нашему рецепту получается удивительным.

Все ингредиенты тут по делу и к месту — груша, йогурт, овсяные хлопья и грецкий орех, приправленные ванильным сахаром с корицей и лимонным соком. Сочетание — идеальное, вкус — изумительный. А что еще нужно для лучшего на свете завтрака? Разве что чашечка ароматного кофе… А пока заваривается ваш утренний напиток, вы успеете приготовить полезное блюдо на всю семью. От себя добавив пару лайфхаков.

Чтобы вкус салата получился более интересным, слегка поджарьте на сухой сковороде овсяные хлопья и орехи. А если у вас есть чуть больше времени — подсушите грецкий орех в духовке. Или сделайте это заранее.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Груша 4 шт. Йогурт натуральный 2% 125 г Грецкий орех 2 ст.л. Овсяные хлопья 6 ст.л. Сахар-песок 2 ст.л. Сахар ванильный 2 ч.л. Корица молотая по вкусу Лимонный сок по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите груши от семян. Оставьте несколько тонких долек, чтобы украсить салат. Нарежьте груши кубиками, сбрызните их лимонным соком, чтобы не темнели.

Шаг 2

Для соуса тщательно смешайте йогурт, сахар, ванильный сахар и корицу. Полейте получившимся соусом груши.

Шаг 3

Добавьте в салат овсяные хлопья и орехи, аккуратно перемешайте и переложите в салатник. Украсьте оставшимися ломтиками груши, орехами и мятой.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Груши можно брать любые. Идеально подойдут популярные у нас сорта Конференц или Бартлетт — они в меру твердые, при этом сочные и ароматные. Также можно добавить в салат немного изюма или вяленой клюквы — для разнообразия и яркого акцента, свежую мяту или фету — для вкусового контраста.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Имейте ввиду, салат нужно приготовить непосредственно перед подачей и съесть без промедления. Иначе хлопья раскиснут, и все превратится в не очень привлекательного вида кашу.

#кулинарные рецепты
Оставить комментарий

