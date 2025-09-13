Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гастроэнтеролог назвал «главный» овощ осени для стимуляции метаболизма 0 618

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Гастроэнтеролог назвал «главный» овощ осени для стимуляции метаболизма

Гастроэнтеролог и автор научных публикаций Уилл Булсевич напомнил, что осенью начинается сезон овощей, которые гарантированно укрепят здоровье кишечника и наладят обмен веществ.

По словам доктора, особого внимания в осенний период заслуживает тыква. Клетчатка, которой она богата, играет ключевую роль в работе кишечника.

Два независимых исследования — в International Journal of Biological Macromolecules и в Food Production, Processing and Nutrition — показали одинаковый эффект.

При употреблении тыквы у добровольцев наблюдался рост полезных бактерий (Akkermansia), укрепляющих кишечный барьер. Также происходило снижение числа вредных микробов, включая Biophila, и общее повышение разнообразия микробиома, что считается одним из важнейших маркеров здоровья ЖКТ.

«[Тыква] снижает резистентность к инсулину, нормализует уровень липидов в крови и, как следствие, уменьшает риск развития диабета 2 типа», — отметил Булсевич в своих социальных сетях. Его мнением поделилось издание EatingWell.

Помимо этого, плоды богаты витаминами А, С и К, антиоксидантами (каротиноидами и флавоноидами) и микроэлементами, среди которых калий, магний, кальций, железо, цинк и фосфор. В дополнение тыква имеет низкую калорийность, что делает ее незаменимым продуктом в рационе худеющих.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 276
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 364
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 203
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 637

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 22
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 54
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 42
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 45
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 70
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 55
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 22
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 54
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 42

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео