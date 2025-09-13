Гастроэнтеролог назвал «главный» овощ осени для стимуляции метаболизма

Гастроэнтеролог и автор научных публикаций Уилл Булсевич напомнил, что осенью начинается сезон овощей, которые гарантированно укрепят здоровье кишечника и наладят обмен веществ.

По словам доктора, особого внимания в осенний период заслуживает тыква. Клетчатка, которой она богата, играет ключевую роль в работе кишечника.

Два независимых исследования — в International Journal of Biological Macromolecules и в Food Production, Processing and Nutrition — показали одинаковый эффект.

При употреблении тыквы у добровольцев наблюдался рост полезных бактерий (Akkermansia), укрепляющих кишечный барьер. Также происходило снижение числа вредных микробов, включая Biophila, и общее повышение разнообразия микробиома, что считается одним из важнейших маркеров здоровья ЖКТ.

«[Тыква] снижает резистентность к инсулину, нормализует уровень липидов в крови и, как следствие, уменьшает риск развития диабета 2 типа», — отметил Булсевич в своих социальных сетях. Его мнением поделилось издание EatingWell.

Помимо этого, плоды богаты витаминами А, С и К, антиоксидантами (каротиноидами и флавоноидами) и микроэлементами, среди которых калий, магний, кальций, железо, цинк и фосфор. В дополнение тыква имеет низкую калорийность, что делает ее незаменимым продуктом в рационе худеющих.