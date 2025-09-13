Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как долго можно хранить чай в термосе без вреда для здоровья? 0 340

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Как долго можно хранить чай в термосе без вреда для здоровья?

Чай удобно хранить в термосе, однако при слишком долгом хранении он становится вредным, заявила эксперт М. Мойсеяк. Термосы поддерживают температуру в течение 6–12 часов за счёт вакуумной конструкции. Но вкус и полезные свойства чая теряются гораздо раньше.

Наиболее стойким является чёрный чай — он сохраняет вкус до 4 часов. После этого напиток начинает горчить из-за разрушения танинов. Кроме того, продолжительный температурный режим снижает антиоксидантный эффект и разрушает витамины.

Зелёный чай становится горьким уже через 3–4 часа. Чай с молоком нежелательно хранить более 2 часов. Настои из ромашки и мяты выдерживают до 6 часов. Фруктовые чаи хранятся меньше всего, так как тепло ускоряет процессы брожения. Добавление сахара ещё больше ускоряет брожение и повышает риск заражения микробами. Лимонный сок слегка замедляет процесс, но и в этом случае напиток хранится не более 5 часов.

На вкус чая влияет и материал, из которого изготовлен термос. Лучше всего сохраняет качество стеклянная колба. Нержавейка может придавать напитку металлический привкус, а пластик при нагревании выделяет токсичные вещества, подытожила эксперт.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 276
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 364
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 203
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 637

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 0
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 23
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 54
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 43
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 45
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 70
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 0
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 23
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 54

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео