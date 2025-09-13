Как долго можно хранить чай в термосе без вреда для здоровья?

Чай удобно хранить в термосе, однако при слишком долгом хранении он становится вредным, заявила эксперт М. Мойсеяк. Термосы поддерживают температуру в течение 6–12 часов за счёт вакуумной конструкции. Но вкус и полезные свойства чая теряются гораздо раньше.

Наиболее стойким является чёрный чай — он сохраняет вкус до 4 часов. После этого напиток начинает горчить из-за разрушения танинов. Кроме того, продолжительный температурный режим снижает антиоксидантный эффект и разрушает витамины.

Зелёный чай становится горьким уже через 3–4 часа. Чай с молоком нежелательно хранить более 2 часов. Настои из ромашки и мяты выдерживают до 6 часов. Фруктовые чаи хранятся меньше всего, так как тепло ускоряет процессы брожения. Добавление сахара ещё больше ускоряет брожение и повышает риск заражения микробами. Лимонный сок слегка замедляет процесс, но и в этом случае напиток хранится не более 5 часов.

На вкус чая влияет и материал, из которого изготовлен термос. Лучше всего сохраняет качество стеклянная колба. Нержавейка может придавать напитку металлический привкус, а пластик при нагревании выделяет токсичные вещества, подытожила эксперт.