Перечислены 3 главные ошибки при хранении яиц в холодильнике 0 587

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Перечислены 3 главные ошибки при хранении яиц в холодильнике

Пищевой инженер Монтсе Мелендес рассказала, на что обращать внимание при выборе и использовании яиц, чтобы защитить себя от заражения опасными бактериями.

В первую очередь, важно сохранить внешнюю целостность яйца. Через микроскопические отверстия внутрь могут проникать микроорганизмы. Так как скорлупа сама по себе пористая, то яйца для длительного хранения мыть нельзя — исчезает естественный защитный слой.

Яйца с глубокими трещинами и прочими дефектами, которые задевают белок или желток, тоже лучше не есть. Даже если повреждение кажется незначительным, неизвестно, какие микробы успели пробраться под скорлупу.

Опасны и перепады температур: когда на поверхности яйца образуется конденсат, бактериям открывается легкий «проход» внутрь. Хранить запасы нужно не в дверце холодильника, где температура колеблется из-за частого открывания, а на внутренних полках, добавила собеседница издания Vanitatis.

Как при разбивании яйца понять, что оно испорчено? Многие пугаются, увидев красную точку на желтке. На самом деле она безопасна и лишь указывает на разрыв сосудика при формировании яйца.

Совсем другое дело — мутный белок необычного цвета. Такое содержимое, скорее всего, уже подверглось заражению сальмонеллой и употреблять его в пищу категорически нельзя.

#полезно знать
Видео