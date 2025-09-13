Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему вес не уходит, даже если вы едите мало — выделены 3 возможные проблемы 0 669

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Почему вес не уходит, даже если вы едите мало — выделены 3 возможные проблемы

Диетолог-эндокринолог объяснила, почему простого сокращения объема еды недостаточно для похудения.

Порции стали меньше, а стрелка весов продолжает стоять на месте. Как отметила Алена Барредо, врач-эндокринолог и диетолог, главная ошибка худеющих заключается в оценке пищи по количеству, а не по энергетической ценности.

Небольшая порция может быть калорийнее полноценного обеда. Продукты вроде полуфабрикатов, сладостей, снеков и салатов с майонезными заправками не дают необходимого насыщения. Нужно, чтобы вместо них на тарелке появлялись качественные, цельные белки, углеводы, клетчатка и жиры в том количестве, которое нужно конкретному человеку с учетом его возраста, веса, физической активности и состояния здоровья.

Размер порции подбирается по-разному. Например, можно ориентироваться на размер руки: белка должно быть с ладонь, жиров — с большой палец, а всех видов углеводов, овощей, зелени и фруктов — с кулак. При желании похудеть порция уменьшается, но лучше делать это вместе с врачом-диетологом.

Другая проблема может скрывать в перепотреблении «жидких» калорий в виде соков, газированных напитков, коктейлей и кофе со сливками и сиропами. Их редко учитывают в общем рационе.

Если питание сбалансировано и его калорийность снижена, но вес не уходит, стоит проверить гормоны и уровень кортизола. Возможно, вес держится из-за эндокринных нарушений, заключила собеседница.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 276
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 364
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 203
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 637

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 3
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 23
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 55
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 43
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 45
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 70
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 3
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 23
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео