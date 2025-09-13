Почему вес не уходит, даже если вы едите мало — выделены 3 возможные проблемы

Порции стали меньше, а стрелка весов продолжает стоять на месте. Как отметила Алена Барредо, врач-эндокринолог и диетолог, главная ошибка худеющих заключается в оценке пищи по количеству, а не по энергетической ценности.

Небольшая порция может быть калорийнее полноценного обеда. Продукты вроде полуфабрикатов, сладостей, снеков и салатов с майонезными заправками не дают необходимого насыщения. Нужно, чтобы вместо них на тарелке появлялись качественные, цельные белки, углеводы, клетчатка и жиры в том количестве, которое нужно конкретному человеку с учетом его возраста, веса, физической активности и состояния здоровья.

Размер порции подбирается по-разному. Например, можно ориентироваться на размер руки: белка должно быть с ладонь, жиров — с большой палец, а всех видов углеводов, овощей, зелени и фруктов — с кулак. При желании похудеть порция уменьшается, но лучше делать это вместе с врачом-диетологом.

Другая проблема может скрывать в перепотреблении «жидких» калорий в виде соков, газированных напитков, коктейлей и кофе со сливками и сиропами. Их редко учитывают в общем рационе.

Если питание сбалансировано и его калорийность снижена, но вес не уходит, стоит проверить гормоны и уровень кортизола. Возможно, вес держится из-за эндокринных нарушений, заключила собеседница.