Почему жара делает нас более зависимыми от сладких напитков?

Свежие исследования показали: с ростом температуры люди начинают чаще покупать сладкие напитки и десерты. При повышении на один градус Цельсия среднее потребление добавленного сахара в США возрастает примерно на 0,7 грамма в сутки на человека.

Особенно заметен этот эффект в домохозяйствах с низким доходом и уровнем образования.

Главный вклад в рост потребления вносят газированные и фруктовые напитки, тогда как доля мороженого скромнее. Интересно, что максимум прироста приходится не на экстремальную жару, а на относительно «комфортный» диапазон температур — от 12 до 30 °C.

В обеспеченных семьях рост потребления ниже, вероятно, благодаря использованию кондиционеров и лучшему доступу к чистой воде. В будущем повышение средних температур может добавить до 3 граммов сахара в день к рациону, что увеличит риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования рекомендуют меры профилактики: введение муниципальных налогов, улучшенную маркировку продуктов и развитие городской инфраструктуры для снижения потребления сладостей в жаркие периоды.