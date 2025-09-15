Чем полезен отказ от продуктов из белой муки?

Отказ от хлеба, печенья, тортов, макаронных изделий и другой продукции из белой муки оказывает благотворное воздействие на организм. Об этом сообщила диетолог В. Джильо в беседе с Terra.

По её словам, исключение мучных изделий помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, благодаря чему становится проще контролировать аппетит.

Кроме того, уменьшается общее воспаление в организме, что особенно актуально для людей с ожирением и метаболическим синдромом.

Диетолог добавила, что корректировка рациона снижает сонливость после еды и помогает поддерживать высокий уровень энергии в течение дня. Также это уменьшает тягу к сладкому, что особенно важно для тех, кто стремится похудеть и улучшить состояние кишечной микрофлоры.