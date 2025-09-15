Диетолог напомнила о серьезной пользе лука для сердца и сосудов

Лук можно есть не только для защиты от простуд — овощ играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что в луке содержится много витамина С. Элемент требуется для укрепления иммунной системы, улучшения усвоения железа, а также для синтеза коллагена, отвечающего за эластичность сосудов.

Но это не единственная причина, почему лук так важен для сердечно-сосудистой системы. Продукт является источником кверцетина — мощного антиоксиданта, который укрепляет капилляры и снижает риск тромбообразования.

Особенно заметен положительный эффект кверцетина у людей, перенесших COVID-19 и столкнувшихся с повышенным риском тромбоза, уточнила Соломатина в интервью «Москве 24».

Все виды лука уникальны, у каждого есть свои особенности. В красном, например, больше всего кверцетина и антиоксидантов, а в белом и желтом — антисептических соединений для защиты от ОРВИ. Лучше чередовать сорта в рационе, чтобы получить максимум пользы.