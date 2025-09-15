ТОП-5 вкуснейших блюд из лесных грибов. От крем-супа до ризотто

Это тот самый период, когда можно отправиться в лес на прогулку, а вернуться домой с полной корзиной белых, подберезовиков и лисичек!

Чтобы «добыча» не пропала, излишек обычно солят в банках и убирают до лучших времен, однако есть и другой способ. Мы собрали рецепты самых вкусных блюд из лесных грибов, которые придутся по вкусу всем домочадцам.

Крем-суп из лесных грибов

Ингредиенты на 4 порции:

Белые грибы – 200 г Подберезовики – 150 г Подосиновики – 150 г Овощной бульон – 350 мл Молоко – 200 мл Мука – 2 ст.л. Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Крем-суп из лесных грибов считается ресторанным блюдом, но его можно легко приготовить и дома.

Для этого грибы нужно промыть, высушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кусочками, затем выложить их на разогретую сковороду со столовой ложкой растительного масла.

Грибы следует пассеровать, постоянно помешивая. Примерно через 5–7 минут половину грибов нужно отложить в сторону: они не понадобятся нам до последнего этапа готовки.

К оставшимся грибам добавить муку, перемешать и обжаривать еще пару минут. Затем получившуюся массу переложить в глубокую кастрюлю, влить молоко и предварительно сваренный овощной бульон, поставить на слабый огонь. Когда смесь закипит, надо вылить ее в блендер и измельчить до консистенции пюре.

После этого суп можно солить, перчить и разливать по тарелкам. В каждую порцию добавить отложенные грибы. Блюдо готово!

Грибы в сметане «по-деревенски»

Ингредиенты на 4 порции:

Любые лесные грибы – 500 г Сыр – 30 г Сметана – ½ ст. Мука – 1 ч.л. Соль – по вкусу

Приготовление:

Эта закуска станет украшением любого стола! Для ее приготовления нужно очистить и промыть грибы, нарезать небольшими кусочками, отварить, посолить и обжарить на растительном масле.

Затем добавить муку, перемешать и добавить сметану. Когда масса закипит, ее нужно снять с плиты и переложить в смазанную маслом форму для выпечки.

После этого надо посыпать блюдо тертым сыром и запекать в течение 10 минут при температуре 200°С. Грибы «по-деревенски» готовы!

Жаркое с грибами в горшочках

Ингредиенты на 4 порции:

Любые лесные грибы – 400 г Картофель – 500 г Куриное филе – 300 г Сметана – 1 ст. Сыр – 150 г Специи – по вкусу

Приготовление:

Грибы нужно почистить, промыть и отварить.

Картофель порезать небольшими брусочками, курицу – полосками, а затем разложить по горшочкам и посолить. Сверху выложить грибы, которые по желанию можно предварительно немного обжарить на растительном масле.

Затем в каждый горшочек следует влить по две ложки кипяченой воды и сметаны, посыпать тертым сыром.

Горшочки закрыть крышкой и запекать при 200°С в течение 40 минут. Готовое блюдо можно украсить мелко нарезанной зеленью.

Ризотто с белыми грибами

Ингредиенты на 4 порции:

Белые грибы – 300 г Рис круглозерный – 180 г Куриный бульон – 350 мл Морковь – 1 шт. Сыр – 80 г Специи – по вкусу

Приготовление:

Это блюдо высокой кухни не оставит равнодушным никого. Чтобы покорить даже самых привередливых гурманов, белые грибы нужно почистить, промыть, измельчить и обжарить на оливковом масле около 10 минут.

Морковь порезать мелкими полосками, пассеровать на отдельной сковороде и добавить к белым грибам. Все вместе обжаривать еще 3 минуты, а затем в несколько приемов влить заранее сваренный горячий куриный бульон.

Каждая добавленная порция бульона должна выпариться! Через полчаса в блюдо можно добавить специи, тертый сыр и немного сливочного масла. Ризотто пора подавать на стол.

Пирог с грибами

Ингредиенты:

Любые лесные грибы – 1,5 кг Слоеное тесто – 300 г Сметана – 150 г Сыр – 100 г Сливочное масло – 2 ст.л. Специи и зелень – по вкусу

Приготовление:

Грибы почистить и промыть. Несколько грибов нужно аккуратно разрезать пластинками, а остальные измельчить.

Все грибы обжарить в течение 15 минут на сливочном масле, крупные кусочки отложить.

В сковороду добавить сметану, массу потушить около 5 минут и дать немного остыть.

Для пирога отлично подойдет уже готовое замороженное слоеное тесто. Его нужно разморозить, раскатать и распределить по смазанной маслом форме для выпекания. На тесто выложить сметано-грибную начинку, посыпать тертым сыром, а сверху положить приготовленные ломтики грибов.

Пирог запекать в духовке при температуре 200°С 10–15 минут.