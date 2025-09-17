Baltijas balss logotype
Кому похудеть, кому набрать массу: эксперт назвала 3 лучшие крупы для первых блюд

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Кому похудеть, кому набрать массу: эксперт назвала 3 лучшие крупы для первых блюд

Во многие супы для насыщенности добавляют крупы. Это полезно или не очень?

Как отметила нутрициолог Дарья Ярыгина, выбор крупы напрямую влияет на пользу супа и на его калорийность. С одной стороны, добавки усиливают питательность блюда, и организм получает больше сил.

«Крупы в супах дарят энергию и сытость за счет медленных углеводов и клетчатки, а также витамины группы B и минералы», — уточнила эксперт.

В остальном для разных целей требуются совершенно разные крупы. Так, если вы хотите набрать мышечную массу, то суп с крупой будет хорошим вариантом. Гречка, перловка, булгур и киноа помогают восполнить энергию после тренировок и ускоряют восстановление.

Если же цель — похудение, то количество крупы в тарелке стоит ограничить.

«Можно добавлять немного гречки или киноа, чтобы суп оставался сытным, но не перегружал калориями. Важно контролировать порцию: [хватит] буквально 1–2 ст. л. готовой крупы на тарелку. Также хороший выбор — пшено, оно дает магний, фосфор и калий. Но с ним нужно быть осторожным, так как у пшена чуть выше гликемический индекс. Тем, у кого есть инсулинорезистентность, стоит рассмотреть другие варианты крупы», — предупредила Ярыгина.

А вот от белого риса стоит отказаться, так как ничего полезного, кроме углеводов, он не привнесет в суп. Все полезные вещества содержатся в оболочке, так что если все же хочется добавить рис, то выгоднее рассмотреть бурый, дикий или красный.

