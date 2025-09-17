Учёные раскрыли неожиданный риск энергетических напитков

Систематическое потребление энергетиков увеличивает вероятность возникновения мыслей о суициде и попыток даже при малых дозировках, выяснили авторы метаанализа 17 исследований, в которых приняли участие свыше 1,5 млн человек. Научный труд размещен в Nutrients.

Согласно анализу, даже единственная банка энергетического напитка в месяц существенно повышает риск отрицательных психических исходов. Вероятно, это происходит из-за комбинации сахара и стимуляторов, которые перегружают нервную систему и вызывают тревожные мысли.

Что касается кофе, то свыше 60 чашечек в месяц, наоборот, уменьшали риск мыслей о суициде и попыток. По словам ученых, он блокирует отрицательные эмоции и стабилизует психоэмоциональное состояние.

Как говорят авторы, итоги исследования помогут разработать меры профилактики в сфере психического здоровья и рекомендации по безопасному употреблению кофеиносодержащих напитков.