Как твердые груши превратить в мягкие и не ждать неделю

Осенью на рынках и дачных участках появляются ароматные груши. Сразу после сбора многие сорта остаются несъедобными. Особенно это касается зимних груш — они могут лежать неделями, а то и месяцами, прежде чем станут мягкими и сладкими.

Известная кулинар и эксперт по домоводству Марта Стюарт на своем сайте поделилась простым лайфхаком для ускорения созревания груш.

В отличие от яблок и бананов, которые сами по себе дозревают на столе, груши после срывания практически «замораживаются» в развитии. Из-за плотной структуры и низкой выработки газа этилена фрукт остается твердым.

Однако, если хранить груши при комнатной температуре и рядом с фруктами, активно выделяющими этилен, процесс пойдет быстрее. Лучше всего для соседства подойдут бананы и яблоки.

Этилен ускоряет биохимические процессы, и груши созревают примерно за сутки. Можно сложить все плоды в бумажный пакет — в закрытом пространстве концентрация газа повышается.

Когда плоды станут мягкими и ароматными, их советуют переложить в холодильник. Низкая температура, наоборот, замедлит процессы созревания и продлит срок годности фруктов.