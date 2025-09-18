Пять распространенных мифов о кофе

Вокруг кофе витает множество мифов, отметил эксперт С. Бабуров и развенчал 5 распространенных заблуждений о данном напитке.
В темной обжарке содержится больше кофеина. В действительности же чем дольше происходит обжарка зерен, тем большего количества кофеина они лишаются.
В эспрессо содержится больше кофеина, нежели в обыкновенном кофе. По словам Бабурова, более яркий вкус данного напитка обусловлен способом приготовления.
Как гласит следующая теория, кофе способствует быстрому отрезвлению. В действительности кофеин не обладает таким свойством, хоть и бодрит.
В декофеинизированном кофе не содержится кофеина. Как сказал эксперт, в нем все-таки есть 1–3 % кофеина.
Кофе желательно пить тут же после пробуждения. Бабуров заметил, что в это время уровень кортизола в организме уже повышен. А употребление кофе уменьшит его эффект и увеличит уровень стресса. Поэтому желательно употреблять напиток спустя полчаса после пробуждения, подытожил специалист.
Читайте нас также:
Оставить комментарий