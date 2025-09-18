Пять распространенных мифов о кофе

Вокруг кофе витает множество мифов, отметил эксперт С. Бабуров и развенчал 5 распространенных заблуждений о данном напитке.

В темной обжарке содержится больше кофеина. В действительности же чем дольше происходит обжарка зерен, тем большего количества кофеина они лишаются.