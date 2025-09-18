Повара назвали неожиданный ингредиент, который сделает домашний соус болоньезе идеальным

Соус болоньезе — символ итальянской кухни, но даже у опытных кулинаров он не всегда получается таким, каким должен быть.

Иногда соус выходит пресным, иногда кислым из-за помидоров. Все потому что к основным ингредиентам не добавляют еще один. По словам экспертов издания Chowhound, весь секрет сбалансированного болоньезе — в темном шоколаде.

Классический соус готовят на основе говяжьего и свиного фарша, лука, чеснока, моркови, сельдерея и томатов. Томится он на медленном огне не менее 3 часов.

Многие повара, в том числе итальянские, используют в болоньезе темный шоколад. Горечь качественного шоколада (от 70% какао и выше) смягчает кислотность помидоров и усиливает глубину вкуса. Кроме того, сладкая добавка действует как эмульгатор, то есть связывает мясные соки и томатную основу.

Чтобы результат был заметен, достаточно одного квадратика или 1–2 ст. л. шоколада. Добавлять его нужно в конце приготовления, примерно за 15 минут до снятия с огня. Известный актер и кулинар Стэнли Туччи также советует сочетать шоколад в болоньезе с мускатным орехом — получается еще насыщеннее.