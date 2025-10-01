Многие выбирают на завтрак каши быстрого приготовления, однако, по словам нутрициолога Д. Куликова, именно они оказываются наименее полезными.

Для их производства зерно расплющивают до тонкой пластины и подвергают термообработке. В результате такие продукты теряют значительную часть ценных веществ.

Предпочтение лучше отдавать традиционным кашам, которые содержат витамины группы В и Е, пищевые волокна, снижающие уровень «плохого» холестерина, растворимую клетчатку — бета-глюкан, стимулирующий пищеварение, а также углеводы-пентозаны, придающие слизистую консистенцию и обволакивающие стенки желудка.

При покупке овсянки стоит внимательно изучить упаковку. Важно, чтобы в составе были только хлопья без добавок. В картонной коробке зерно хранится не более 120 дней, а в целлофановой упаковке — до года. Категорически нельзя употреблять продукт с истёкшим сроком годности, подчеркнул специалист.

Он также отметил, что мало пользы приносит и манная каша: в ней высокое содержание глютена, но крайне мало витаминов, микроэлементов и белка. Кроме того, манка препятствует усвоению витамина D.