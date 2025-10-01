Baltijas balss logotype
Чем опасна овсянка из пакетика и какую кашу лучше выбрать на завтрак

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чем опасна овсянка из пакетика и какую кашу лучше выбрать на завтрак

Многие выбирают на завтрак каши быстрого приготовления, однако, по словам нутрициолога Д. Куликова, именно они оказываются наименее полезными.

Для их производства зерно расплющивают до тонкой пластины и подвергают термообработке. В результате такие продукты теряют значительную часть ценных веществ.

Предпочтение лучше отдавать традиционным кашам, которые содержат витамины группы В и Е, пищевые волокна, снижающие уровень «плохого» холестерина, растворимую клетчатку — бета-глюкан, стимулирующий пищеварение, а также углеводы-пентозаны, придающие слизистую консистенцию и обволакивающие стенки желудка.

При покупке овсянки стоит внимательно изучить упаковку. Важно, чтобы в составе были только хлопья без добавок. В картонной коробке зерно хранится не более 120 дней, а в целлофановой упаковке — до года. Категорически нельзя употреблять продукт с истёкшим сроком годности, подчеркнул специалист.

Он также отметил, что мало пользы приносит и манная каша: в ней высокое содержание глютена, но крайне мало витаминов, микроэлементов и белка. Кроме того, манка препятствует усвоению витамина D.

#полезно знать
Оставить комментарий

Видео