Диетолог П. Алвес поделилась советами, как получить максимальную пользу от кофе. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с Metropoles.

Прежде всего, специалист советует выбирать арабику, так как в ней содержится больше полезных веществ. Оптимальным вариантом считается кофе средней обжарки, поскольку при таком способе сохраняется больше антиоксидантов. Кроме того, предпочтительнее употреблять фильтрованный кофе, в котором меньше веществ, повышающих уровень холестерина.

По словам Алвес, добавки способны усилить пользу бодрящего напитка. Так, чёрный перец и куркума снижают воспалительные процессы в организме, корица помогает контролировать массу тела и уровень глюкозы в крови, а кокосовое масло надолго дарит чувство сытости и насыщает мозг энергией.