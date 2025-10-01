Baltijas balss logotype
Диетолог рассказала, какие добавки превращают кофе в супернапиток

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказала, какие добавки превращают кофе в супернапиток

Диетолог П. Алвес поделилась советами, как получить максимальную пользу от кофе. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с Metropoles.

Прежде всего, специалист советует выбирать арабику, так как в ней содержится больше полезных веществ. Оптимальным вариантом считается кофе средней обжарки, поскольку при таком способе сохраняется больше антиоксидантов. Кроме того, предпочтительнее употреблять фильтрованный кофе, в котором меньше веществ, повышающих уровень холестерина.

По словам Алвес, добавки способны усилить пользу бодрящего напитка. Так, чёрный перец и куркума снижают воспалительные процессы в организме, корица помогает контролировать массу тела и уровень глюкозы в крови, а кокосовое масло надолго дарит чувство сытости и насыщает мозг энергией.

#полезно знать
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 33
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 21
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 16
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 22
