Эксперимент, опубликованный в журнале Foods, показал: у участников с преддиабетом, ежедневно употреблявших один свежий тропический плод, снизился уровень глюкозы в крови, повысилась чувствительность к инсулину и уменьшилось количество жировой ткани.

В исследовании участвовали две группы: первая ежедневно ела манго (около 32 г сахара), а вторая — батончик, содержащий примерно 11 г сахара. Через полгода оказалось, что у тех, кто употреблял фрукт, снизились скачки глюкозы и улучшилось общее метаболическое здоровье.

По словам экспертов, важную роль играет состав манго. В нём содержатся витамины, антиоксиданты и клетчатка, которые компенсируют сладость и приносят дополнительную пользу организму. В отличие от снеков с добавленным сахаром, свежие фрукты улучшают метаболические показатели и помогают снизить риск диабета.