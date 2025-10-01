Атлантический синеперый тунец, известный своей внушительной массой и положением на вершине морской пищевой цепи, часто содержит ртуть, что вызывает тревогу у потребителей. Однако не вся ртуть в рыбе одинаково опасна — многое зависит от её химической формы.

Исследователи из CNRS и других институтов применили рентгеновскую спектроскопию высокого разрешения, чтобы выяснить, как ртуть распределяется в тканях тунца. В мясе рыбы значительная часть ртути связана с селенопротеином в виде тетра-селенолатных комплексов Hg(Sec)4, что снижает её токсичность. В селезёнке часть ртути преобразуется в минеральный ртутный селенид — менее реактивное соединение.

В отличие от многих морских млекопитающих, которые обезвреживают метилртуть в печени, тунец делает это в селезёнке. Такие механизмы влияют на распределение и токсичность ртути в организме.

Селен, важный микроэлемент, играет ключевую роль, связывая ртуть и облегчая её обезвреживание. Поэтому общий уровень ртути в рыбе не всегда отражает реальную опасность: куда важнее измерять именно метилртуть.

Эти данные подчёркивают необходимость учитывать разные формы ртути при оценке риска и информировании потребителей, особенно тех, кто регулярно употребляет морепродукты.