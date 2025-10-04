Опытные кулинары утверждают, что выбрасывать потерявшую форму и плотность морковь не обязательно, ведь можно вернуть ей хрусткость и упругость без сложных манипуляций и сложносочиненных средств.

Эксперты посоветовали взять глубокую емкость (подойдет обычная кастрюля), наполнить ее прохладной водой и погрузить туда вялую морковку.

Важно использовать только свежий корнеплод, который просто «подсох» из-за нарушенного хранения. Если на кожуре уже появилась плесень или другие дефекты, явно намекающие на порчу продукта, то спасти его уже не получится.

Если визуально с морковью все в порядке, то просто оставьте ее в воде на 10–15 минут. Как только выйдет время, сливайте воду — мякоть успеет напитаться влагой. Овощ вновь станет сочным, твердым и пригодным для самых разных блюд.