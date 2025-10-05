Нутрициолог Ж. Тиханычева сообщила изданию «Страсти», что употребление яблок, невзирая на очевидную пользу, способно обернуться и отрицательными последствиями для здоровья.

Как заметила эксперт, яблони нередко обрабатывают пестицидами, остатки которых могут попасть в организм. Поэтому она посоветовала приобретать органические плоды, а также мыть их либо чистить, прежде чем съесть.

А еще яблоки содержат много фруктозы, что способно повысить уровень глюкозы в крови. А значит, диабетикам и тем, кто предрасположен к нарушениям обмена веществ, нужно быть осторожными.

Употребление яблок способно спровоцировать приступ аллергии ввиду некоторых белков, содержащихся в плодах. Обилие клетчатки тоже чревато отрицательными последствиями при злоупотреблении этими фруктами.

Специалист сказала, что на количество съедаемых плодов в день влияет состояние здоровья в целом и индивидуальные особенности организма, однако в среднем можно употреблять 1–2 плода ежедневно.

Диабетикам и тем, у кого нарушен метаболизм, лучше съедать не более 1 яблока в 1-й половине дня. Детям нутрициолог советует давать 1 плод в день, разделенный на несколько порций.

К тому же эксперт посоветовала употреблять эти фрукты после завтрака либо как перекус до обеда. А еще их используют в компотах, выпечке, десертах, запекают и добавляют в каши.