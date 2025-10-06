Белок и клетчатка – это важные составляющие полезного ужина. По этой причине лучше всего на последнем приеме пищи за день отдать предпочтение блюдам из рыбы, морепродуктов или курицы в сочетании с овощами, а также яичнице или творогу.

Рыба и морепродукты считаются высококачественным и легкоусвояемым источником белка, особенно если их готовить запеченными или на пару. Также отличным выбором станут яйца, нежирный творог, куриное филе, а иногда можно включить в рацион и нежирную говядину или свинину, но при условии, что в качестве гарнира будут идти овощи.

На самом деле необходимыми нутриентами организм может обеспечить значительное количество разнообразных блюд:

запечённая треска с брокколи и морковью;

куриное филе, приготовленное на гриле с салатом из свежих овощей и зелени;

омлет с шампиньонами и шпинатом;

творожная запеканка с добавлением ягод;

овощные салаты с морепродуктами.

Подобные рекомендации играют особенную роль для тех, кто поставил перед собой цель снизить вес. Дело в том, что исключение употребления жирных, чрезмерно солёных и тяжёлых блюд вечером, а также сокращение количества углеводов вместе физической активностью дает наилучший эффект.

Если же нет возможности устроить себе полноценный ужин, не стоит отказываться от перекуса, тем более, что существуют достаточно полезные варианты. Например, нежирный творог с ягодами, несколько орехов или миндаль, натуральный йогурт без сахара или стакан кефира. Ни один из перечисленных вариантов не станет причиной излишней нагрузки на желудок, но при этом обеспечит продолжительное чувство насыщения.

Также отметим, что весьма важно планировать ужин так, чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Это позволит организму полноценно переработать еду, улучшит качество отдыха и поспособствует поддержанию здоровья.