Чизкейк без выпечки — отличный способ порадовать домашним вкусным лакомством, даже если у вас нет духовки. Один из таких чизкейков — тыквенный — наделал много шума в TikTok, потому что тыква в нем не ощущается, а вкус у него по-особенному осенний, как тыквенное латте. Рассказываем, как его готовить.

Такой десерт будет очень кстати для праздников и дружеских посиделок, когда быстро нужно сделать что-то интересное и небанальное.

Ключевое различие между традиционным чизкейком и альтернативным — без выпечки — обычно заключается в наличии (или отсутствии) яиц. Стандартные рецепты чизкейков часто требуют использования яиц в тесте, а рецепты без выпечки позволяют десерту застыть в холодильнике или морозилке. Стоит признать, что в зависимости от способа приготовления текстура у чизкейков выходит разная. Однако разница во вкусе и аромате обычно незначительна. А значит, любителям чизкейков вариант без выпечки, скорее всего, понравится так же, как и с выпечкой.

Чтобы приготовить тыквенное пюре для этого рецепта, почистите тыкву, крупно нарежьте и отварите либо запеките до мягкости. Затем протрите тыкву через сито или измельчите блендером.

Рецепт тыквенного чизкейка без выпечки

Для приготовления нужно:

Для основы:

пряники имбирные измельченные — 280 г сахар — 2 ст. л. масло сливочное растопленное — 5 ст. л.

Для начинки:

пюре тыквенное — 420 г сливки жирные — 250 г сыр сливочный — 230 г пудра сахарная — 120 г экстракт ванильный — 1 ч. л. корица — 1 ч. л. мускатный орех — 1/2 ч. л. соль — 1/4 ч. л.

Для топинга: