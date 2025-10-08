Чизкейк без выпечки — отличный способ порадовать домашним вкусным лакомством, даже если у вас нет духовки. Один из таких чизкейков — тыквенный — наделал много шума в TikTok, потому что тыква в нем не ощущается, а вкус у него по-особенному осенний, как тыквенное латте. Рассказываем, как его готовить.
Такой десерт будет очень кстати для праздников и дружеских посиделок, когда быстро нужно сделать что-то интересное и небанальное.
Ключевое различие между традиционным чизкейком и альтернативным — без выпечки — обычно заключается в наличии (или отсутствии) яиц. Стандартные рецепты чизкейков часто требуют использования яиц в тесте, а рецепты без выпечки позволяют десерту застыть в холодильнике или морозилке. Стоит признать, что в зависимости от способа приготовления текстура у чизкейков выходит разная. Однако разница во вкусе и аромате обычно незначительна. А значит, любителям чизкейков вариант без выпечки, скорее всего, понравится так же, как и с выпечкой.
Чтобы приготовить тыквенное пюре для этого рецепта, почистите тыкву, крупно нарежьте и отварите либо запеките до мягкости. Затем протрите тыкву через сито или измельчите блендером.
Рецепт тыквенного чизкейка без выпечки
Для приготовления нужно:
Для основы:
пряники имбирные измельченные — 280 г
сахар — 2 ст. л.
масло сливочное растопленное — 5 ст. л.
Для начинки:
пюре тыквенное — 420 г
сливки жирные — 250 г
сыр сливочный — 230 г
пудра сахарная — 120 г
экстракт ванильный — 1 ч. л.
корица — 1 ч. л.
мускатный орех — 1/2 ч. л.
соль — 1/4 ч. л.
Для топинга:
взбитые сливки
растопленный шоколад
В миске смешивайте измельченные имбирные пряники или печенье, сахар и растопленное масло, пока смесь не станет напоминать мокрый песок. Утрамбуйте ее в разъемной форме диаметром 20 см.
В другой миске взбейте густые сливки до устойчивых пиков. В большой миске взбейте сливочный сыр до пышной массы. Добавьте тыквенное пюре и взбивайте, пока не останется комочков. Добавьте сахарную пудру и еще раз взбейте до исчезновения комочков.
Добавьте ваниль, корицу, мускатный орех и соль и перемешайте до однородности. Влейте сливки и перемешайте до однородности. Вылейте тесто на основу и разровняйте силиконовой лопаткой.
Поместите тесто в холодильник до полного застывания — минимум 4 часа, а можно и на ночь. Украсьте взбитыми сливками и растопленным шоколадом.
