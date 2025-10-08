Вопрос, когда именно стоит позволять себе сладкое — на завтрак, после обеда или вечером — волнует почти каждого, кто старается питаться осознанно.

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова объяснила, что не время суток, а общая калорийность рациона и контекст приема пищи играют ключевую роль.

Утро и вечер — не лучший момент

По словам эксперта, калорийность продукта сама по себе не меняется в зависимости от того, когда его съесть. То есть кусочек торта в 9 утра и в 9 вечера содержит одинаковое количество калорий. Внимание обращают на контекст.

Так, завтракать только сладким нежелательно, так как десерты слишком калорийны и являются нестабильным источником энергии.

Вечером сладкое тоже не рекомендуют:

сахар возбуждает нервную систему и мешает выработке мелатонина, гормона сна; перед сном снижается чувствительность к инсулину, поэтому глюкоза усваивается хуже и чаще откладывается в жир.

Так, исследование ученых из Испании и Ирландии доказало, что употребление сладостей перед сном сбивает внутренние часы организма и повышает маркеры метаболического риска.

Оптимальное время — середина дня

Сладкое лучше употреблять в течение дня, когда вы активны. Именно тогда можно направить полученную энергию в нужное русло — например, на работу, прогулку или тренировку. Комиссарова отметила, что после физической активности кусочек шоколада или фрукты не навредят, а, наоборот, помогут восполнить запасы гликогена.

Кроме того, сладкое лучше подавать после основного приема пищи. Уровень сахара в крови будет расти медленнее, а чувство сытости наступит быстрее.

«Специально есть полноценный прием пищи, а только потом торт = увеличить калорийность приема пищи в 2 раза. Иногда можно заменить прием пищи сладким, ради сохранения калорийности рациона», — добавила эксперт.