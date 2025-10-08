Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему авокадо темнеет после разрезания и можно ли его есть 0 188

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему авокадо темнеет после разрезания и можно ли его есть

Как только разрезаешь авокадо, зеленая мякоть начинает быстро темнеть. Причина в химической реакции: в плоде содержится фермент полифенолоксидаза (PPO), который при контакте с кислородом запускает процесс окисления фенольных соединений. В результате образуется меланин — пигмент коричневого цвета. Это явление называется энзимным потемнением.

Помимо изменения цвета, мякоть авокадо может стать немного горькой из-за окисления жиров. Однако не стоит выбрасывать плод, если потемнела лишь верхняя часть: этот слой легко срезать, и под ним останется вкусная зеленая мякоть. К тому же, если авокадо измельчить, неприятный привкус почти не ощущается.

Чтобы замедлить потемнение, часто оставляют косточку в половинке фрукта — она прикрывает часть мякоти и ограничивает доступ кислорода. Также помогает плотное покрытие пищевой пленкой или хранение в герметичной таре. Добавление сока лимона или лайма снижает pH и замедляет окисление.

Стрессовые условия, такие как мороз или жара, ухудшают качество авокадо и сокращают срок его хранения. Избегайте повреждений плода, чтобы кислород не проникал внутрь и не ускорял порчу.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Ученые проверили, укрепляет ли йогурт кости
Изображение к статье: Ученые проверили, укрепляет ли йогурт кости
Эндокринолог раскрыла формулу здоровья мозга
Изображение к статье: Эндокринолог раскрыла формулу здоровья мозга
Диетолог назвала лучшие продукты для профилактики осенней хандры
Изображение к статье: Диетолог назвала лучшие продукты для профилактики осенней хандры
Изображение к статье: Как приготовить тыквенный чизкейк без выпечки с минимумом усилий
Как приготовить тыквенный чизкейк без выпечки с минимумом усилий 221
Изображение к статье: Когда лучше есть сладкое: утром, днем или вечером — ответила диетолог
Когда лучше есть сладкое: утром, днем или вечером — ответила диетолог 272
Изображение к статье: Почему в блюдах чеснок пахнет вкусно, а от человека — мерзко: объяснил токсиколог
Почему в блюдах чеснок пахнет вкусно, а от человека — мерзко: объяснил токсиколог 224
Изображение к статье: Паразитолог назвал самое чистое мясо
Паразитолог назвал самое чистое мясо 289

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 8
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 29
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 7
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 48
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Политика
1
«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария» 1 109
Изображение к статье: ИИ научился предсказывать ДТП
Техно
ИИ научился предсказывать ДТП 34
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 8
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 29
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео