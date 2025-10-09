По словам специалиста, в состав черного и зеленого чая входят кофеин и танины. Эта комбинация бодрит и повышает работоспособность, но одновременно усиливает выработку желудочного сока. Если не перекусить, напиток способен спровоцировать изжогу, тошноту, боли в желудочно-кишечном тракте и даже обострение язвы.

Поэтому врач рекомендовала пить чай после еды или сочетать его с сухофруктами и другими легкими продуктами. Кроме того, можно отдать предпочтение фруктовым и травяным настоям — они не влияют на выработку желудочного сока.

Также Васильева напомнила о мочегонном эффекте чая. Если употреблять его сразу после пробуждения, повышается риск обезвоживания. В профилактических целях специалист советует сначала выпить стакан воды, а затем чай.