Как быстро сварить свеклу: 4 разных способа

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро сварить свеклу: 4 разных способа

Как быстро сварить свеклу, чтобы она была вкусной и полезной? Рассказываем о нескольких способах приготовления свеклы, которые помогут сохранить ее цвет и максимум полезных веществ.

Свекла — это кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые делают ее ценным продуктом для нашего здоровья. Ее богатый красный цвет обусловлен наличием бетаина, который, помимо окраски, обладает противовоспалительными свойствами и способствует улучшению работы печени.

Самые быстрые способы варки свеклы

Отварить в кастрюле, запечь в духовке или использовать мультиварку? Попробуйте разные варианты и выберите свой.

Для начала обязательно промойте свеклу под холодной водой: удалите грязь и остатки земли. Не очищайте, а варите «в мундире»: так внутри останется больше полезных веществ, а цвет будет таким же ярким.

Выбирайте корнеплоды примерно одного размера, чтобы они готовились равномерно. Если они слишком большие, можно разрезать их на 2 или 4 части.

Самый быстрый и простой способ приготовления — в микроволновке. Варка в кастрюле с водой займет примерно 1 час. Если вы не спешите, воспользуйтесь духовкой или мультиваркой. Преимущества очевидны — не нужно следить за процессом, достаточно лишь поставить таймер.

Кстати

Охладите готовые овощи при комнатной температуре, чтобы они чистились лучше. После этого снимите тонкую кожицу при помощи ножа — она будет отходить без усилий. Как быстро сварить свеклу в микроволновке

Промойте свеклу и обрежьте кончики. Поместите ее в целлофановый пакет, несколько раз проткните ножом, чтобы выходил пар, и положите в микроволновку. Установите максимальную мощность и готовьте 15 минут. Достаньте пакет, аккуратно разрежьте его и убедитесь, что овощи достаточно мягкие.

Как правильно сварить свеклу в кастрюле с водой

Чистить и обрезать свеклу не нужно, иначе весь сок уйдет в воду. Главное — хорошенько вымыть корнеплоды. Подберите кастрюлю подходящего размера. Сложите в нее овощи и залейте водой так, чтобы она полностью их покрывала. Посолите и готовьте на слабом огне 45–60 минут.

Как сварить свежую свеклу целиком в мультиварке для салата

Мультиварка — чудо-гаджет, который отлично справится с варкой свеклы. Этот способ удобен тем, что вам не нужно проверять ее готовность. Выложите корнеплоды в чашу мультиварки, полностью залейте водой и выберите один из режимов — «Тушение» или «Приготовление на пару». Установите таймер на 60 минут.

Как готовить свеклу в кожуре в духовке, чтобы она не потеряла цвет

Вымытую свеклу заверните в фольгу. Разложите на противне и поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Готовьте 40–50 минут, до мягкости.

Хозяйке на заметку

Как проверить готовность? Проткните корнеплоды в середине ножом или вилкой. Если они легко входят, значит, пора снимать и остужать. Если нет, доведите до готовности, еще 10–15 минут.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео