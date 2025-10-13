Осень — лучшее время, чтобы вспомнить о яблоках.
О научно доказанных свойствах фрукта рассказала кардиолог Мария Чайковская.
Как яблоки влияют на сердечно-сосудистую систему
По словам врача, регулярное употребление яблок помогает снизить уровень «плохого» холестерина и укрепить сосуды.
«В частности, яблоки обладают способностью снижать холестерин — 2 яблока в день дают 0,14 ммоль/л ЛПНП и улучшают показатели эластичности сосудов», — уточнила Чайковская.
Такой эффект объясняется высоким содержанием пектина — природного волокна, которое связывает холестерин и выводит его из организма. Кроме того, в яблоках присутствуют:
полифенолы; витамин С; кверцетин.
Чем яблоки полезны для нервной системы
Особое внимание врач призвала обратить на кверцетин — растительный флавоноид, который активно изучается в связи с профилактикой болезни Альцгеймера.
«[Кверцетин] обладает нейропротекторным свойствами в доклинических моделях и обсуждается для профилактики и лечения болезни Альцгеймера», — добавила кардиолог.
Регулярное употребление яблок, особенно с кожурой, где концентрация кверцетина максимальна, помогает поддерживать память, концентрацию и работу нервной системы.
Чем яблоки полезны для психики
Интересно, что не только вкус, но и запах яблок влияет на самочувствие.
Исследования австралийских ученых показали, что аромат плодов снижает физиологический ответ на стресс — нормализует частоту сердечных сокращений и помогает нервной системе быстрее восстановиться после нагрузки.
Оставить комментарий