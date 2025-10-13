Baltijas balss logotype
Кардиолог рассказала о неожиданной тройной пользе яблок

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кардиолог рассказала о неожиданной тройной пользе яблок

Осень — лучшее время, чтобы вспомнить о яблоках.

О научно доказанных свойствах фрукта рассказала кардиолог Мария Чайковская.

Как яблоки влияют на сердечно-сосудистую систему

По словам врача, регулярное употребление яблок помогает снизить уровень «плохого» холестерина и укрепить сосуды.

«В частности, яблоки обладают способностью снижать холестерин — 2 яблока в день дают 0,14 ммоль/л ЛПНП и улучшают показатели эластичности сосудов», — уточнила Чайковская.

Такой эффект объясняется высоким содержанием пектина — природного волокна, которое связывает холестерин и выводит его из организма. Кроме того, в яблоках присутствуют:

полифенолы; витамин С; кверцетин.

Чем яблоки полезны для нервной системы

Особое внимание врач призвала обратить на кверцетин — растительный флавоноид, который активно изучается в связи с профилактикой болезни Альцгеймера.

«[Кверцетин] обладает нейропротекторным свойствами в доклинических моделях и обсуждается для профилактики и лечения болезни Альцгеймера», — добавила кардиолог.

Регулярное употребление яблок, особенно с кожурой, где концентрация кверцетина максимальна, помогает поддерживать память, концентрацию и работу нервной системы.

Чем яблоки полезны для психики

Интересно, что не только вкус, но и запах яблок влияет на самочувствие.

Исследования австралийских ученых показали, что аромат плодов снижает физиологический ответ на стресс — нормализует частоту сердечных сокращений и помогает нервной системе быстрее восстановиться после нагрузки.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
