Как правильно хранить гранат в домашних условиях: 6 простых способов 0 156

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить гранат в домашних условиях: 6 простых способов

Рассказываем, как насладиться не только вкусом, но и получить максимум пользы от граната. Как и сколько можно хранить плоды гранатового дерева, при какой температуре и можно ли сделать гранат спелым?

Слово «pomegranate» (гранат) означает «яблоко со множеством зерен». Перезревшие плоды, не сорванные с дерева, «взрываются», семена падают на землю, а потом прорастают. Кстати, отсюда и было позаимствовано название одноименного взрывного устройства.

Гранат обладает особыми кулинарными талантами. В его вкусе гармонично сочетаются сладость и кислинка, что увеличивает спектр гастрономических возможностей фрукта. В кулинарии гранат добавляют в салаты, в горячие блюда, в десерты и напитки. Сочные рубиновые зернышки прекрасны и без сопровождения.

Условия и способы хранения граната

Если вы купили гранаты, которые не планируете использовать в пищу в ближайшее время, их можно сохранить, чтобы позже насладиться этим фруктом. Вот несколько таких способов.

Способ № 1

Спелые (но не перезревшие) плоды граната без повреждений могут храниться при комнатной температуре 1–2 недели. Для этого подберите прохладное место без открытых солнечных лучей. Влажность должна быть умеренной. При низком ее показателе плоды быстро засохнут, при высоком — может начаться процесс гниения.

Способ № 2

Для более длительного хранения выбирайте гранаты среднего или большого размера. Такие плоды дольше останутся свежими и сочными, не начнут портиться и засыхать, так как будут меньше терять влаги. Разложите их отдельно друг от друга в ящике с перфорацией. Поставьте его на балкон или в погреб.

Способ № 3

В холодильнике срок хранения тропических плодов увеличивается до 1-2 месяцев. Гранаты можно положить в отделение для фруктов или в пакет. Но не завязывайте его туго, чтобы не появилась излишняя влага и конденсат, из-за которых гранат начнет быстро портиться.

Способ № 4

Есть и еще один метод — заморозка. Такой вариант позволяет сохранить зерна граната около 6 месяцев. Правда, тогда о полезных свойствах фрукта можно забыть. При замораживании практически все они будут потеряны.

Чтобы заморозить гранат, его нужно почистить, разобрать на зернышки, разложить их отдельно друг от друга на противне и поставить в морозильную камеру на несколько часов. А уже потом переложить их порциями в пакеты, плотно завязав. Или можно использовать зип-пакеты. Размораживать гранат рекомендуется при комнатной температуре. Повторно подвергать его такой процедуре не стоит.

Способ № 5

Сохранить гранаты можно после небольшой кулинарной обработки, например, сделав из них сок. Это позволит не только насладиться вкусом фруктов, но и получить максимум пользы. И еще один способ продлить срок гранатовых зернышек — залить их оливковым маслом со специями. Это можно использовать, например, в качестве заправки для салатов.

Способ № 6

Мало кто знает, что зерна граната можно еще и сушить. Для этого в домашних условиях используют электросушилку. Когда мякоть потеряет всю влагу, зерна перемалывают в порошок. Такая приправа придает блюдам особенную изюминку и пикантный, терпкий вкус.

А пользу ее сложно переоценить — такой продукт содержит те же питательные вещества и витамины, что и свежий гранат, только в большей концентрации. Кстати, у этой специи есть свое название — агардана. А в индийской кухне она может иметь разную текстуру: рассыпчатую, зернистую или в виде пасты.

Дозреет ли гранат дома?

Иногда под привлекательной кожурой фрукта скрываются недозревшие зерна. И по вкусу, и по цвету они отличаются от спелого плода. Зернышки будут светло-розовыми и даже немного прозрачными. А вкусовые качества незрелого граната явно уступают спелым плодам.

Возникает резонный вопрос: есть ли способы, позволяющие гранату дозреть в домашних условиях?

Увы, нет. Полностью гранат созреть может только на ветке дерева. Поэтому бесполезно класть его в пакет с яблоками, как иногда поступают с зелеными бананами.

Самый оптимальный способ в таком случае — найти применение недозревшему продукту, раз уж он все-таки оказался на вашей кухне.

Можно из него приготовить гранатовое варенье, только придется нейтрализовать кислоту изрядной порцией сахара. Еще один лайфхак — сделать из недозревшего граната маринад для мяса. Так можно по максимуму использовать кисловатый вкус фрукта.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
