Какие из сахарозаменителей самые натуральные и безопасные? 0 195

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие из сахарозаменителей самые натуральные и безопасные?

Сегодня многие поклонники здорового образа жизни отказываются от сахара и переходят на сахарозаменители. Интересно, а какие из них самые безопасные и натуральные?

Как рассказала клинический нутрициолог Ольга ШАПОРОВА, самые натуральные и безопасные сахарозаменители (подходят и для детей): стевия, эритрит, инулин, ксилитол, монк фрукт (фрукт монаха, или архат).

Стевия – натуральный подсластитель из растения Stevia rebaudiana. Не содержит калорий, нейтральный вкус, богатый состав, снижает холестерин, улучшает метаболизм. Может иметь специфический привкус.

Эритрит (эритрол) – это сахарный спирт из кукурузы. Низкокалорийный, подходит диабетикам, не вызывает кариес, устойчив к высоким температурам. Может вызывать слабительный эффект в больших количествах.

Инулин – пребиотический углевод. Улучшает микрофлору кишечника, выводит холестерин, улучшает текстуру выпечки. Может вызывать вздутие живота при переизбытке.

Ксилитол получают из кукурузы и березы. Его ещё называют березовый сахар. Защищает от кариеса, оздоравливает полость рта, безопасен для диабетиков. Может вызывать слабительный эффект в больших дозах.

Монк фрут (архат) – натуральный подсластитель из фрукта монаха. Слаще сахара, без калорий, подходит диабетикам, имеет карамельный вкус, антиоксидант. Может вызывать диарею при передозировке и снижать эффективность антибиотиков.

Эти сахарозаменители можно купить как на маркетплейсах, так и в специализированных магазинах здорового питания.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
