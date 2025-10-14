Зеленый чай называют напитком долголетия, но теперь ученые уверены: его природные соединения действительно могут улучшать обмен веществ.
Исследование, опубликованное в журнале Cell Biochemistry & Function, показало, что экстракт зеленого чая не только ускоряет похудение, но и защищает мышцы от разрушения.
Чай «перенастраивает» метаболизм
Группа экспертов под руководством профессора Розмари Оттон провела 16-недельный эксперимент. Лабораторных мышей посадили на калорийную диету, богатую жирами и сахарами.
К 4 неделе грызунов разделили на группы: одна продолжила получать жирную пищу, а другой начали вводить экстракт зеленого чая в дозе 500 мг на килограмм массы тела, что эквивалентно примерно 3 чашкам напитка в день для человека.
Результаты показали, что:
у подопытных снизилась масса тела без потери мышечной ткани;
ускорился метаболизм;
нормализовались уровни сахара и жиров в крови.
Секрет чая — в составе
Ученые связали действие зеленого чая с содержанием в нем катехинов — антиоксидантов, усиливающих термогенез (естественное сжигание калорий) и повышающих чувствительность тканей к инсулину.
Кроме того, экстракт активирует выработку адипонектина, гормона, который способствует расщеплению жиров и снижает воспаление.
Интересно, что у худых животных чай не спровоцировал потерю массы тела, а просто помог поддержать «золотую середину». Это говорит о том, что эффект напитка проявляется только в условиях избытка питательных веществ, что делает напиток безопасным для стройных людей.
По словам Оттон, пока данные нельзя напрямую переносить на человека, однако регулярное употребление зеленого чая — безопасный способ мягко стимулировать обмен веществ.
