Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая

Зеленый чай называют напитком долголетия, но теперь ученые уверены: его природные соединения действительно могут улучшать обмен веществ.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Biochemistry & Function, показало, что экстракт зеленого чая не только ускоряет похудение, но и защищает мышцы от разрушения.

Чай «перенастраивает» метаболизм

Группа экспертов под руководством профессора Розмари Оттон провела 16-недельный эксперимент. Лабораторных мышей посадили на калорийную диету, богатую жирами и сахарами.

К 4 неделе грызунов разделили на группы: одна продолжила получать жирную пищу, а другой начали вводить экстракт зеленого чая в дозе 500 мг на килограмм массы тела, что эквивалентно примерно 3 чашкам напитка в день для человека.

Результаты показали, что:

у подопытных снизилась масса тела без потери мышечной ткани;
ускорился метаболизм;
нормализовались уровни сахара и жиров в крови.

Секрет чая — в составе

Ученые связали действие зеленого чая с содержанием в нем катехинов — антиоксидантов, усиливающих термогенез (естественное сжигание калорий) и повышающих чувствительность тканей к инсулину.

Кроме того, экстракт активирует выработку адипонектина, гормона, который способствует расщеплению жиров и снижает воспаление.

Интересно, что у худых животных чай не спровоцировал потерю массы тела, а просто помог поддержать «золотую середину». Это говорит о том, что эффект напитка проявляется только в условиях избытка питательных веществ, что делает напиток безопасным для стройных людей.

По словам Оттон, пока данные нельзя напрямую переносить на человека, однако регулярное употребление зеленого чая — безопасный способ мягко стимулировать обмен веществ.

Видео