Зачем осенью есть хурму каждый день?

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зачем осенью есть хурму каждый день?

Периодом урожая хурмы нужно воспользоваться по максимуму. Почему осенью эти плоды так нужны человеку?

Диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе хурмы. По словам специалиста, фрукт «напитан» витаминами, минералами и другими веществами, поддерживающими здоровье человека.

В 100 г хурмы содержится почти половина нормы бета-каротина, предшественника витамина А, мощного антиоксиданта. Также фрукт богат калием, магнием, кальцием — эти вещества требуются для работы сердечно-сосудистой системы. Из хурмы можно получить некоторое количество йода и железа, важных для нервной системы, щитовидной железы и иммунитета.

Наконец, в хурме много пектинов — более 2 г при суточной норме 20 г. Эти растворимые пищевые волокна нормализуют работу ЖКТ.

Возникает логичный вопрос: в каком количестве и как часто стоит есть хурму? Наталья Денисова подчеркнула, что здоровому человеку рекомендуется 150 г (1–2 ягоды) в день. Детям достаточно будет и 100 г.

Хурма известна вяжущим свойством. Убрать танины — именно они отвечают за специфический вкус — можно с помощью заморозки или сушки. Хотя, пока есть возможность, следует выбирать свежие плоды.

#полезно знать
