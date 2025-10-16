Baltijas balss logotype
Диетолог назвала 3 худших супа, о которых лучше забыть

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала 3 худших супа, о которых лучше забыть

Не все супы удачно дополнят здоровый рацион. Некоторые виды горячего оказывают скорее негативное воздействие на организм.

Нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что вредные супы — это не миф. Такие действительно существуют, они же для многих являются незаменимой составляющей ежедневного рациона. При их употреблении организм не получает ни грамма пользы. Зато дискомфорт в желудке возникает моментально.

Эксперт предупредила о вреде наваристых мясных бульонов, солянок и сливочных крем-супов.

Наваристые супы на мясном бульоне (например, гороховый с копченостями) являются слишком жирными. Солянки содержат много соли и ничуть не меньше жира. А крем-супы на сливках очень калорийны за счет насыщенных жиров. Такие блюда ведут к набору веса и проблемам с пищеварением.

Также Екатерина Гузман выделила «тяжелые» для ЖКТ грибные супы — их есть можно, но не часто.

Наконец, нутрициолог призвала отказаться от всех магазинных супов с искусственными добавками. Такие блюда-пятиминутки, которые можно просто разбавить кипятком, «бьют» по слизистой желудка.

Оставить комментарий

(1)

(1)
  • bt
    bory tschist
    17-го октября

    эти рекомендации "крутого диетолога" очень напоминают знаменитый совет-призыв – "ешь вода, пей вода – рать не будешь никогда" p.s. ещё могу добавить: "если нет в кармане денег – привяжите к жопе веник" ... и, не никакие блюда не придётся "избегать"

    11
    1

